A grande revelação da noite dos Emmys é para rir: Fleabag

A Guerra dos Tronos (HBO) consagrou-se ao ganhar o Emmy para melhor série dramática no ano em que se despede do público, mas ficou àquem das espetativas ao vencer 12 das 32 categorias para que estava nomeado (boa parte delas categorias ténicas com pouco destaque na cerimónia). A surpresa da noite foi uma série de comédia: embora tenha estreado a sua primeira temporada em 2016, Fleabag está só agora a destacar-se entre as centenas de séries que guardam as plataformas de streaming. A sua segunda temporada saiu em 2019 na Amazon Prime e a Netflix confessou ao Hollywood Reporter que foi uma asneira não ter arrebatado esta história escrita e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge enquanto pôde.

Estava nomeada para 11 Emmys, entre as categorias principais e outras mais técnicas, e saiu vencedora da estatueta para melhor série de comédia, melhor atriz de comédia e melhor argumento para comédia. Levou ainda prémios técnicos como melhor realização de comédia, melhor edição de comédia e melhor casting para comédia.

A imagem da britânica Phoebe Waller-Bridge a sair da Microsoft Theater, em Los Angeles, é portanto uma das mais marcantes da noite (para além da despedida em palco do elenco de A Guerra dos Tronos que termina com o final da oitava temporada).

A série com episódios de 25 minutos acompanha a vida de Fleabag [gíria britânica para alguém que é uma desgraça], a rapariga de 30 anos, dona de um café londrino à beira da falência e com fama (e proveito) de ser problemática.

Toda a série acompanha Fleabag - nunca se conhece outro nome para a protagonista - que fala constantemente com o espetador quebrando a quarta parede. Somos cúmplices da protagonista quando tem de pedir dinheiro à irmã bem-sucedida com quem não tem as melhores relações; a mãe morreu, o pai casou com a madrinha das duas irmãs, uma artista plástica interpretada por Olivia Colman e Fleabag precorre a sua própria vida a tentar ultrapassar situações humilhantes e tendência para resolver todas as suas frustrações com sexo.



Na segunda temporada, que revelou o virtuosismo da série - Fleabag conhece um padre atraente e é levada a repensar a sua relação com Deus e entrar pelo mundo da fé. Para lá do humor (por vezes negro) que está na visão do mundo da protagonista e nas situações humilhantes por que passa, Fleabag vive também de alguns momentos emocionantes e de reflexões ajudam a quebrar a sucessão de problemas da personagem de Waller-Bridge. É o caso do monólogo sobre a menopausa que a atriz Kristin Scott Thomas tem na segunda temporada.









Melhor Série Dramática

Succession (HBO)Killing Eve (BBC America)Bodyguard (Netflix)Ozark (Netflix)Pose (FX)Better Call Saul (AMC)This Is Us (NBC)

Melhor Série de Comédia

Veep (HBO)Barry (HBO)The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)The Good Place (NBC)Schitt’s Creek (Pop)Russian Doll (Netflix)

Melhor Minissérie

Escape at Dannemora (Showtime)When They See Us (Netflix)Fosse/Verdon (FX)Sharp Objects (HBO)

Melhor Ator de Série Dramática

Jason Bateman (Ozark)Sterling K. Brown (This Is Us)Kit Harington (A Guerra dos Tronos)Bob Odenkirk (Better Call Saul)Milo Ventimiglia (This is Us)

Melhor Atriz de Série Dramática

Sandra Oh (Killing Eve)Viola Davis (Como Defender um Assassino)Laura Linney (Ozark)Mandy Moore (This is Us)Emilia Clarke (A Guerra dos Tronos)Robin Wright (House of Cards)

Melhor Ator Secundário de Série Dramática

Alfie Allen (A Guerra dos Tronos)Nikolaj Coster-Waldau (A Guerra dos Tronos)Peter Dinklage (A Guerra dos Tronos)Chris Sullivan (This Is Us)Michael Kelly (House of Cards)Jonathan Banks (Better Call Saul)Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Melhor Atriz Secundária de Série Dramática

Gwendoline Christie (A Guerra dos Tronos)Lena Headey (A Guerra dos Tronos)Sophie Turner (A Guerra dos Tronos)Maisie Williams (A Guerra dos Tronos)Fiona Shaw (Killing Eve)Julia Garner (Ozark)

Melhor Ator de Série de Comédia

Ted Danson (The Good Place)Don Cheadle (Black Monday)Michael Douglas (The Kominsky Method)Anthony Anderson (Black-ish)Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Melhor Atriz de Série de Comédia

Christina Applegate (Dead to Me)Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)Julia Louis-Dreyfus (Veep)Natasha Lyonne (Russian Doll)Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Melhor Ator Secundário de Série de Comédia

Henry Winkler (Barry)Anthony Carrigan (Barry)Stephen Root (Barry)Alan Arkin (The Kominsky Method)Tony Hale (Veep)

Melhor Atriz Secundária de Série de Comédia

Sarah Goldberg (Barry)Sian Clifford (Fleabag)Olivia Colman (Fleabag)Betty Gilpin (GLOW)Kate McKinnon (Saturday Night Live)Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)Anna Chlumsky (Veep)

Melhor Telefilme

Brexit (HBO)Deadwood: The Movie (HBO)King Lear (Amazon)My Dinner with Hervé (HBO)

Melhor Série de Variedades – Talk Show

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)Full Frontal with Samantha Bee (TBS)Jimmy Kimmel Live! (ABC)The Late Show with Stephen Colbert (CBS)The Late Late Show with James Corden (CBS)

Melhor Documentário ou Série de Não-Ficção

30 for 30 (ESPN)American Masters (PBS)Chef’s Table (Netflix)Hostile Planet (National Geographic)