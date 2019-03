A febre das séries originais chegou ao Youtube Premium

Weird City aterrou em fevereiro no YouTube Premium, o serviço de subscrição mensal que por €8,49 (o primeiro mês é grátis) dá acesso a séries originais mas também a documentários, animações, filmes e reality shows.

Com a subscrição Premium vem ainda a possibilidade de fazer download dos vídeos para ver offline e a dispensa de ter os vídeos interrompidos por anúncios. As semelhanças com o Spotify não se limitam à relação com a publicidade. É que o Premium também dá acesso ao serviço de streaming de música YouTube Music que é, precisamente, a resposta da Google ao Spotify.



Quanto a Weird City, é uma série antológica de ficção científica com seis episódios. A série tem Steven Yeun, Rosario Dawson, Michael Cera e LeVar Burton no elenco e uma abordagem humorística e nonsense ao potencial distópico da tecnologia e das redes sociais - como uma espécie de Black Mirror, mas em que o espelho reflete um futuro menos negro.





Passar de plataforma de vídeos virais de gatinhos a concorrente da Netflix em conteúdos pagos por subscrição mensal parece ser o objetivo da Google para o YouTube. O plano para chegar lá? Conteúdos originais, que começaram a chegar em 2018 com séries como Impulse (adaptação do romance de ficção científica de Steven Gould), Dallas & Robo (comédia em animação para adultos) e Cobra Kai (inspirada na trilogia The Karate Kid).O problema é que nenhuma destas foi bem recebida pela crítica nem pelo público, que tendo coisas mais interessantes para ver na Netflix, na HBO, na Amazon ou na Hulu - só para mencionar concorrentes diretos -, praticamente as ignorou. Faltava um nome com peso em Hollywood para gerar interesse. Alguém no seu pico de forma, alguém que em 2018, por exemplo, se tenha tornado o primeiro afro-americano a receber um Óscar de Melhor Argumento Original (por Foge). Alguém que tenha um novo filme (Nós) a estrear em março, que esteja a preparar o remake da série The Twilight Zone para a CBS e que ainda este ano estreie uma série de terror (Lovecraft Country) na HBO - no fundo, alguém como Jordan Peele.