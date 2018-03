Últimos bilhetes para a Eurovisão disponíveis em Abril

Os últimos bilhetes para assistir aos espectáculos do Festival Eurovisão da Canção 2018, que vão acontecer entre 7 e 12 de Maio, estarão disponíveis a partir do dia 5 de Abril, anunciou a RTP em comunicado.

Nesta terceira e última vaga de bilhetes vão estar à venda bilhetes para os nove espectáculos do Festival da Eurovisão – que incluem uma interpretação do vencedor da última edição do festival, Salvador Sobral. Também as fadistas Mariza e Ana Moura vão actuar.

Na final do festival será Branko o artista responsável por "uma viagem pela música electrónica global em torno do mundo lusófono, entre Cabo Verde, Angola, Portugal e Brasil", refere a nota da RTP.

Veja a lista de espectáculos:

7 de Maio, 19:30 - Jury Show da Semifinal 1

8 de Maio, 13:30 - Family Show da Semifinal 1

8 de Maio, 19:30 – Live Show Semifinal 1

9 de Maio, 19:30 - Jury Show da Semifinal 2

10 de Maio, 13:30 - Family Show da Semifinal 2

10 de Maio, 19:30 – Live Show Semifinal 2

11 de Maio, 19:30 - Jury Show da Grande Final

12 de Maio, 12:30 (horário TBC) - Family Show da Grande Final

12 de Maio, 19:30 – Live Show da Grande Final

O preço dos bilhetes varia entre os 5 e os 140 euros.