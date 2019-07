E quem são os músicos que formam o "tsnuami português"? O artigo, da autoria do correspondente do El País em Lisboa, Javiér Martín Del Barrio, começa por apresentar Pongo, "a rainha do kuduro eletrónico" que fez parte da formação original dos Buraka Som Sistema e que sobe ao palco no primeiro dia do festival, a 19 de julho.Seguem-se Mayra Andrade e Dino D' Santiago. Ouvir a "mescla de funaná e fado" do seu novo álbum Nova Lisboa "é essencial para entender o que se está passar em Lisboa", lê-se.Conan Osíris é descrito como um "extraterrestre" que viaja para Cartagena com um flautista nepalês e um violinista chinês, "uma mistura de vivências de sons e povos que têm sentido num festival como este que mostra músicas de outros mundos".Mas como "ensinar a realidade musical de Portugal e esquecer o fado seria falseá-la", o festival La Mar de Músicas recebe ainda atuações de Mariza e Ana Moura, por estes dias em gravações do seu sétimo álbum. A produzi-lo está Emile Haynie, que já trabalhou com Lana Del Rey e Beyoncé.Integram também o cartaz Luísa Sobral (para quem esta será a terceira vez no festival), Rui Massena, António Zambujo, Dead Combo, Branko, Maria de Medeiros & The Legendary Tigerman e Fumaça Preta. Mas nem só de portugueses se faz esta edição do La Mar de Músicas, que inclui ainda músicos de outras nacionalidades, como a brasileira Elza Soares, o islandês Òlafur Arnalds ou o americano Kamasi Washington.