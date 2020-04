O novo álbum de Tim a solo, criado com os filhos Vicente (teclas), de 27 anos, e Sebastião (bateria), de 30, Moz Carrapa (guitarra) e Nuno Espírito Santo (baixo), 20-20-20, só sairá no outono, mas o primeiro single já está nas plataformas digitais."Nunca incentivei os meus filhos a serem músicos, são licenciados noutras matérias... mas o contacto com o meio, desde miúdos, levou a melhor""O álbum terá 12 canções em três blocos. O primeiro feito em casa, de onde saiu Lar, intimista. O segundo criado na Zambujeira do Mar, contemplativo. O terceiro mais roqueiro, gravado em Toronto"Chama-se Lar e já estava pronto antes da pandemia, mas parece feito para estes tempos de confinamento: intimista, fala das coisas simples que fazem o músico, a morar no Ribatejo, sentir-se "em casa": a lareira, o tempo sem pressa, os cães a ladrar, as galinhas, o piano e as guitarras."Não quis fazer um hino, o tema é anterior à pandemia. É só uma canção simples, sem pretensões. Pela sua simplicidade, talvez as pessoas simpatizem com este Lar, como com o Postal dos Correios, mas não penso nisso, o público é imprevisível""O conceito do álbum surgiu há um ano, depois de um concerto na Culturgest, exatamente com esta banda. Resultou tão bem que decidi aproveitá-la""Os meus filhos superaram-me. Eu comecei a fazer música sem saber, eles tiveram formação. Já me ensinaram muito""Vivo no campo há 20 anos, mas agora é mesmo uma bênção. Estou num confinamento relativo, com uma rotina para além das quatro paredes, o que ajuda muito""Esta é a minha face mais familiar, diferente da energia dos Xutos e também longe do cariz popular d’Os Tais Quais""Passo a manhã entre a horta e o pomar, a podar, a limpar folhas, a tratar das galinhas, e a tarde mais em casa, a tocar e a ler"