Foi há mais de 20 anos que os Waterboys se estrearam em Portugal, justamente no Campo Pequeno, em Lisboa, e já nessa altura eram uma banda que apelava à nostalgia, centrando o seu concerto em êxitos com mais de uma década, retirados da grande trilogia de álbuns que marcou a sua carreira: The Waterboys, de 1983, This The Sea, de 1985, e Fisherman’s Blues, de 1988.O grunge já tinha saído de Seattle e invadido o mundo, o trip-hop e o drum’n’bass ganhavam terreno e os Radiohead ensinavam o que era o pós-rock numa cena indie que cada vez mais lhes escapava (e ao líder, Mike Scott, que também tentou a sua sorte a solo), apesar da sua grandeza na década de 80, a par de bandas como os Pogues ou os R.E.M.Há pouco mais de um ano, ainda rentabilizando as mesmas canções – A Girl Called Johnny, A Bang on the Ear, The Pan Within e sobretudo The Whole of the Moon –, os Waterboys passaram, pela Expofacic, em Cantanhede, tocando para um público heterogéneo, certamente menos fã do aquele que se espera agora, no regresso ao Campo Pequeno, em Lisboa, na próxima quarta-feira, 27 de novembro, às 21h30.O alinhamento não diferirá muito do habitual, assente nos velhos êxitos, mas é, afinal, o que os nostálgicos, que eram jovens nos anos em que a banda dava cartas na cena indie, querem. No entanto, Mike Scott e companhia prometem também música nova pelo meio, à boleia de Where the Action Is, que editaram em maio deste ano, mantendo a mesma linha sonora, indie-folk, de sempre.Os bilhetes custam entre €35 e €60.