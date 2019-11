Estranhamente, a banda que John Darnielle fundou na Califórnia em 1991, The Mountain Goats, nunca atuou em Portugal, mas a espera terminou: atua finalmente no Lisboa Ao Vivo (ao Cais do Sodré), no domingo, 24 de novembro, às 21h, com Laura Cortese & The Dance Cards a primeira parte.Na bagagem, estes especialistas em trabalhos conceptuais – Beat the Champ, de 2015, era sobre wrestling, Goths, de 2017, um tributo à cultura gótica – trazem o novo In League with Dragons, o seu 17.º álbum de originais, descrito como uma ópera-rock inspirada num universo fantástico, com ecos de literatura policial.Os bilhetes custam €19.