The Mission em Portugal: "Quem sabe se vai durar para sempre?"

É um projeto, no mínimo, pouco convencional. Em cada cidade por que passam dão dois concertos: numa noite, ouvir-se-ão temas dos seus álbuns ímpares, começando em God’s Own Medicine e acabando em Another Fall From Grace, enquanto, na outra, tocarão os pares - de Children até The Brightest Light. Com uma ressalva: se quiser comprar bilhete, não saberá a que noite está a ir até horas antes do espetáculo. Falámos com Wayne Hussey, vocalista e compositor dos The Mission, para saber que ideia foi esta.Costumávamos passar uma noite em cada cidade e não conseguíamos ver nada, era sempre autocarro, concerto, autocarro. Já estamos a ficar velhos, e assim facilitamos a nossa vida, ficamos alguns dias em cada cidade e visitamos alguns sítios. Mas já conheço bem Portugal, adoro Lisboa e o Porto. Se voltasse a viver na Europa, estaria bastante alto na minha lista de opções.Foi mais ou menos arbitrário, apenas para tornar as coisas interessantes para nós. Como escolhemos canções diferentes de cada álbum, cada concerto é diferente, mesmo dentro das noites pares e ímpares. Eu aborreço-me a tocar sempre as mesmas canções, mas a banda odeia o método, porque acabamos por ensaiar 40, 50 músicas. Mas se é interessante para nós, torna-se interessante para o público.Acho que a filosofia é dar ao público pelo menos parte do que quer, o que pode não ser o mesmo que tu queres. Quando trabalhei com o John Paul Jones [dos Led Zeppelin], disse-me: se entrares em palco e tocares duas ou três conhecidas, podes fazer o que quiseres a seguir. O problema é começares com uma desconhecida.Tenho muito carinho pelo nosso primeiro álbum [God’s Own Medicine, 1986], porque é muito do seu tempo e tinha uma frescura e uma ingenuidade que se foram perdendo com o tempo. Mas o meu segundo favorito é o último, o Another Fall From Grace. Fico contente com o facto de esse ser o último se nunca mais gravarmos um álbum.Não nos sentamos a contemplar estas coisas, os rumos são tomados e geralmente há uma reação para cada ação. No disco anterior tínhamos despido muito o som, e neste voltei a ouvir muito o meu álbum com os Sisters of Mercy [First and Last and Always, 1985] e a interessar-me pelo som e pelo ritmo mecânico das drum machines. Comecei a escrevê-lo a querer que soasse a 1985, mas a verdade é que é um resumo de todos os álbuns dos The Mission - há coisas lá muito mais sofisticadas, fruto de maior experiência.Ultimamente estive ocupado com outras coisas. Eu tinha feito sete álbuns de seguida em diferentes projetos, precisava de tirar um tempo de tudo isso, e então escrevi a minha autobiografia, Salad Daze. Mas estou a começar a sentir o bichinho novamente. Não sei o que será, se um álbum de The Mission, se outra coisa. Pode até ser um álbum de samba.O meu problema é com a música moderna! Mas gosto de muita coisa dos anos 60, Astrud Gilberto, Sérgio Mendes, muito fado português também... Só não gosto de muita da pop moderna. Mas gostei da canção da Billie Eilish para o novo James Bond, e gosto de Lana del Rey, Cigarettes After Sex, Tame Impala... Cada geração precisa dos seus ídolos.Já tentei acabar com a banda uma data de vezes, mas sou como o Al Pacino no Scarface, acabo sempre por voltar. Às vezes, durante as digressões, apetece-me só acabar com tudo e ficar em casa a ler um livro, mas tocar é algo que nos está no sangue. Estamos na posição privilegiada de poder fazer o que gostamos sem nos preocuparmos muito. Quem sabe se vai durar para sempre?