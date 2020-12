Taylor Swift lança disco surpresa esta sexta-feira

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Depois do sucesso do seu oitavo álbum de estúdio, Folklore, Taylor Swift anunciou o lançamento do seu sucessor: Evermore, que chega menos de 5 meses depois, será lançado à meia-noite desta sexta feira (11/12) nos Estados Unidos, o equivalente às 5h da manhã de Portugal.Como Folklore, Evermore será lançado sem campanha promocional ou singles que o antecedam. O nono disco da cantora conta com a participação de Haim, The National e Bon Iver, e terá, confirmou a cantora, a mesma sonoridade folk e alternativa do seu antecessor."Simplesmente não conseguimos parar de escrever canções", disse Taylor Swift pelo Instagram, na publicação em que anunciou o lançamento de Evermore. "Senti que estávamos no limites destes bosques folclóricos e tínhamos uma opção: voltar para trás ou entrar mais floresta desta música", acrescentou. "Decidimos aventurar-nos mais a fundo".O disco terá 17 faixas, a primeira das quais, Willow, será o seu lead single. Evermore deverá estar disponível para audição nas plataformas de streaming a partir da manhã desta sexta-feira.