Super Bock Super Rock: Casablancas e o golpe de misericórdia

Dois nãos até podem dar um sim, mas três? Mesmo antes do início do terceiro e último dia de Super Bock Super Rock, era óbvio que as perspectivas não eram as melhores. Apesar do bom número de pessoas que trouxe o hip-hop de Travis Scott e Anderson .Paak, o dia anterior, com The xx e Justice, atraíra apenas uma modesta quantidade de gente, mal capaz de preencher o espaço dos três principais palcos. E ainda que os números oficiais da organização estimassem que entre 16 e 20 mil pessoas tenham estado presentes no recinto em qualquer dos dias, o panorama no local sugeria dados bem mais conservadores.Não ajudou, é certo, o facto de os três principais actos confirmados para este fecho de festas do SBSR serem tão musicalmente díspares. Do grime de Stormzy ao art pop de Benjamin Clementine ou ao rock retro-futurista de The Voidz vão distâncias difíceis de justificar em termos organizativos, e que justamente se reflectiram na fraca adesão a este dia de contornos tão dúbios - não se viu nada, neste sábado, que se assemelhasse sequer a um palco composto em qualquer uma das propostas musicais avançadas para o dia.O que não significa que não tenha havido, entre essas propostas, muito que se aproveitasse para aqueles que compareceram. O punk vertiginoso dos portugueses Sunflowers não deixou de magoar, bem como o rock de raiz avant-garde de Pop Dell’Arte, ambos no Palco LG. E como outros destaques do dia não poderíamos deixar de mencionar a sedutora pop electrónica da cantora holandesa de origem iraniana Sevdaliza, bem como os breves mas memoráveis espectáculos de La Fura dels Baus que, mesclando música, dança, e adereços gigantes suspensos pelo tecto da Altice Arena, mereceram um lugar entre as mais criativas e oportunas confirmações do festival.Sagrando-se os cabeças de cartaz melhor sucedidos, Stormzy e Benjamin Clementine foram, apesar de toda a diferença, igualmente competentes em fazer dos limões limonada - isto é, inventar, com o pouco que lhes foi dado, uma festa digna de nota. O primeiro, com um grime imponente mas melodioso, que contrastou com o trap mais abrasivo do dia anterior e ainda rendeu uns bons passos de dança. O segundo, fazendo, como é habitual, do seu concerto comunhão, e contando com o apoio do público para fazer ecoar os seus refrões por todos os cantos do Palco Super Bock.E quando chegou a hora daquele que possivelmente será lembrado como o pior concerto do ano, a maior surpresa não era nem que a Altice Arena estivesse, para todos os efeitos, vazia, nem que a ostentosa passagem do nome de Julian Casablancas para a frente do da sua banda tivesse fracassado como táctica comercial (provavelmente até prejudicou aqueles que esperavam algum indício da sua vida passada nos Strokes), mas sim que, até lá, ninguém tivesse parado para pensar que seria uma má ideia ter uma banda com este perfil como cabeça de cartaz do festival. Uma banda que não se coíbe de misturar notas de synthpop, noise e nu metal num dos mais oblíquos sons do rock dos últimos anos, e que ganhou nome, senão pela participação do lendário vocalista dos Strokes, pelo notório tom lo-fi das suas gravações e sujidade do seu som - características que se combinam num dos melhores exemplos concebíveis de um anti-cabeça-de-cartaz.Assim foi. Os mais precavidos até terão encontrado algo do que buscavam na performance ao vivo de The Voidz (o alinhamento de canções, para os fãs, até estava composto), mas o volume sufocante e péssima acústica da Altice Arena levaram a que uma plateia já magra fosse sangrando pessoas a cada minuto que passava, de tal forma que no final não havia mais gente do que aquela que se esperaria de um palco terciário. E as poucas palavras de Julian Casablancas efectivamente compreensíveis no meio do caos - um jocoso "Espero que o som esteja ok", plenamente ciente de que não estava - foram o testemunho da intencionalidade deste espectáculo que, no fundo, foi pensado para ser feio e provocador.O facto é que, ao estarem a ponto de implorar-nos para que não gostemos deles através do seu som, The Voidz não fizeram mais do que ser iguais a si próprios - nada do que foi apresentado no Palco Super Bock seria surpreendente para quem estivesse familiarizado com os seus dois discos, Tyranny e Virtue. Mas colocá-los onde estavam e da maneira que foram vendidos não só não fez favores nenhuns a um rock que se quer à margem, como também activamente impediu-os de fazer render o talento que, apesar de tudo, tinham para oferecer. Ainda assim, e apesar de estar mais longe de um "bom concerto" do que qualquer outro que tenha passado pelo Super Bock Super Rock nestes três dias, não se pode dizer que este golpe de misericórdia não tenha sido, nos seus termos, uma experiência absolutamente memorável. Como performance de cabeça de cartaz, no entanto, não se pôde senão achar o cenário desolador.