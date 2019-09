Rolling Stones editam versão comemorativa de Let it Bleed

Os Rolling Stones vão lançar uma edição especial como forma de celebrar o 50º aniversário de um dos seus mais importantes álbuns: Let it Bleed.A edição limitada conta com dois long plays (LP) remasterizados em stereo e em mono. Vai também trazer uma réplica do single "Honky Tonk Women"/"You Can’t Always Get What You Want", lançado meses antes da edição do disco, em 1969. A acompanhar esta edição estará um livro de 80 anos que inclui fotografias nunca antes vistas da banda tiradas pelo fotógrafo de digressão dos Stones, Ethan Russel.Estarão disponíveis edições em CD, vinil e digitalmente. Veja abaixo no vídeo o vídeo onde são mostradas todas as partes da edição.Let it Bleed foi lançado entre os discos Beggars Banquet (1968) e Sticky Fingers (1971) e faz parte de um período de particular sucesso para a banda. É também o último disco a contar com a participação de Brian Jones, multi-instrumentista e um dos fundadores da banda que morreria em 1969. O disco conta com canções que entrariam no canone stoniano como "Gimme Shelter", "You Can't Always Get What You Want", ou a versão de "Love in Vain", original da lenda do blues Robert Johnson.Este disco, associado ao concerto gratuito no Altamont Speedway, na Califórnia, são considerados momentos que significam o final da era do flower power e do verão do amor. No concerto de Altamont, os Hells Angels, um grupo de motards contratado para fazer a segurança do evento, ter matado um fã negro chamado Meredith Hunter.