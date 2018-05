Primeira semifinal da Eurovisão com 19 países em competição

Além destes países, serão ainda apresentadas as canções do Reino Unido, Espanha e Portugal.



Portugal, por ser o país anfitrião, está automaticamente apurado para a final. Cláudia Pascoal dá a voz ao tema "O Jardim", composto por Isaura.



O Reino Unido e a Espanha também só competem na final, mas por fazerem parte do grupo dos chamados 'Big5' (que inclui ainda França, Alemanha e Itália).



Dos 19 países em competição na terça-feira, os dez com maior pontuação passam para a final, marcada para sábado. A pontuação é decidida por tele-voto (com um peso de 50%) e por júris nacionais (outros 50%). Todos os júris dos países que competem na semifinal irão votar, bem como os júris de Portugal, do Reino Unido e de Espanha.



O Festival Eurovisão da Canção é realizado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) em parceria com a RTP, em Lisboa.

Dezanove países competem na terça-feira na primeira semifinal da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que decorre em Lisboa, e na qual irão actuar também o Reino Unido, Espanha e Portugal, automaticamente apurados para a final.O palco desta edição foi montado na Altice Arena, no Parque das Nações, o 'quartel-general' do concurso, que Portugal venceu pela primeira vez no ano passado, com a canção "Amar pelos Dois", interpretada por Salvador Sobral.Na terça-feira competem Suíça, Finlândia, Bielorrússia, Bulgária, Áustria, Lituânia, Albânia, Irlanda, Arménia, Chipre, República Checa, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia, Israel, Estónia e Macedónia.