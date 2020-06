É ao inimaginável que apontam os Pop Dell’Arte no seu quinto longa-duração, uma amálgama de tempos e referências eruditas e populares sob o título Transgressio Global. Em sua casa, ao som de John Coltrane e rodeados de poesia, filosofia e muitos discos, falámos com João Peste, o líder da banda de rock experimental, sobre história, política e o valor da transgressão na arte.

Que fase é esta para os Pop Dell’Arte?

Não consigo definir muito bem, é a fase atual. A minha opinião sobre a música dos Pop Dell’Arte não é muito importante. Há coisas que se fazem neste disco que nunca foram feitas antes e nesse sentido é uma fase transgressiva, mas todas elas foram transgressivas. Acho que sempre foi uma marca da banda.

Não há nada diferente, portanto?

O mais diferente é uma abordagem à Antiguidade Clássica, uma fonte inesgotável de referências e que tem um certo lado exótico, e que veio, talvez, de ter feito um mestrado em História Antiga. Trabalhámos três poemas de épocas distantes e nas línguas originais: um de Catulo, da Roma Antiga, um poema anacreôntico (à maneira de Anacreonte, da Grécia do séc. V a.C.), e um de Camões, além de referências ao deus Apolo, a Orfeu e ao mito de Hermafrodita, todas figuras mitológicas gregas.

É um disco que se debruça sobre o passado?

É uma viagem por referências temporais e geográficas diferentes, uma amálgama de tempos. Há uma tentativa de transgredir os limites que o tempo parece impor em temas como In Different Times (At the Same Time) ou Minotaur Meets Picasso in Lisbon in 2084 - uma abordagem anacrónica em que os tempos se misturam num só.

Há, então, espaço para o presente?

Sim, até porque a história é sempre um olhar do presente sobre o passado. Mas o disco também toca em questões atuais: Panoptical Architecture for Empty Streets in a Silent City fala da sociedade de controlo descrita por Foucault e Deleuze, e The King of Europe é sobre uma personagem que encarna tudo o que há de mau nos políticos europeus: neoliberais, tecnocratas, racistas, preconceituosos com os refugiados.

O álbum presta-se a uma leitura política?

Não tenho problema nenhum em ser político onde há que sê-lo. Mas a palavra-chave é a transgressão, daí aparecer no título, em latim. E não é apenas um apelo panfletário, acho que é algo que faz falta nos tempos que correm: a ultrapassagem dos limites que nos condicionam ao nível cultural, artístico e social. Principalmente agora, que está tudo tão homogeneizado e padronizado, em que os discursos são sempre os mesmos na política e as bandas soam todas ao mesmo dentro de cada género.

Tudo tem de ser transgressivo?

Acredito que um artista deve querer fazer o inimaginável: o quadro, o filme ou o livro que ninguém imaginou poder ser feito. Se pensar assim, certamente chegará mais longe. Para mim, o músico ideal é o que tenta fazer a música que ninguém sonhou ouvir: o primeiro disco dos Velvet Underground, os inícios dos Kraftwerk ou o período berlinense do David Bowie. Nem tudo tem de ser transgressivo, mas a transgressão é, de certa forma, o motor da História - sem ela, as coisas ficariam paradas. Podemos sempre ir mais longe, ultrapassar limites, e cada vez que os ultrapassamos criamos novos limites que há também que ultrapassar.

Não existe transgressão na música atual?

Há coisas bastante boas, e se calhar até se faz mais música de qualidade do que antes, mas acho que há falta de ideias novas. Parece que regredimos ao conceito imitativo do século XVI, em que o grande artista era o que conseguia imitar os gigantes da pintura e da literatura. Não quero entrar na lógica do "naquele tempo é que era bom", mas também não subscrevo quem diz que vivemos tempos maravilhosos e que nunca a música esteve tão boa em Portugal. Fazem-se coisas tecnicamente muito bem feitas, mas falta-lhes atitude e essa procura pelo inimaginável. Há uma crise cultural não assumida nesse sentido.

Transgressio Global