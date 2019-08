Paredes de Coura está como sempre foi

Há algo a dizer sobre a magia deste sítio, que faz com que fãs façam questão de retornar, como se de peregrinação se tratasse, e estreantes se deixem contagiar pela incomunicável beleza das margens do Taboão. Ano após ano as bandas mudam, os estilos e tendências renovam-se e o apelo permanece, desafiando por vezes a própria lógica, essencialmente o mesmo. É talvez o motivo pelo qual, sem grandes novidades e mesmo na ausência de momentos inesquecíveis, o primeiro dia da edição deste ano se tenha sagrado ainda assim um sucesso.





À beira do Taboão, a grande novidade está na conservação: com uma gestão louvável do número de bilhetes vendidos, a organização logrou em manter intacta, mesmo num dia esgotado, uma experiência que detestaríamos vez exposta em demasia. A combinação de sol, rio e relva não poderia ser mais adequada para o primeiro destaque do dia, Julia Jacklin - mesmo que nem toda a gente morra de amores por ela, a sua atuação tocou em suficientes pontos vitais da espinha dorsal de Paredes de Coura para fazer sucesso: melodias orelhudas, o verão a correr-lhe pelas veias e um espírito indie que se confunde com o do festival em si.Não seria muito forçado concluir que o resto do dia foi uma ode às várias vertentes deste mundo da música, do mais mais dançável ao mais emocional, passando pelo psicadelismo que tanto contaminou o cartaz de Paredes ao longo dos anos. Os Boogarins, que confessaram estar perante o maior público das suas carreiras, denunciaram-no num espetáculo ao qual faltou a grandeza que pede um palco principal de grande festival, ao passo que os Parcels trouxeram a energia que pede o seu neo-disco para elevar os ânimos em antecipação do grande ato da noite.Dos National não se pode dizer nada além do que já se conhece: o seu retorno ao país é, por esta altura, mais do que esperado, quem gosta vai continuar a gostar e quem não gosta não verá grandes motivos para mudar de opinião. Não deixa de ser com alguma surpresa, portanto, que os vemos a esgotar, ano após ano, os dias dos grandes festivais a que se afiliam, e a manter a sua reputação enquanto porta-estandartes maiores do rock alternativo de cada vez que o fazem. Imaginamos que seja mais ou menos assim que, com melhores ou piores cabeças de cartaz e concertos mais ou menos competentes, perdure um sentimento que parece teimar em não morrer.