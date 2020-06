Owen Pallett sobre o novo álbum: "Nunca me imaginaria assim"

Os últimos anos puseram Owen Pallett a pensar em amor, identidade e evolução. Desde o seu último disco, In Conflict, de 2014, passou por uma separação que lhe abalou as estruturas, mas não desacelerou as múltiplas contribuições que, como compositor de formação, sempre fez para filmes, videojogos e outras bandas.Era tempo, no entanto, de uma afirmação com o seu próprio nome, e Island - uma brincadeira, explica, com a pronúncia da palavra em inglês (I-land, ou "terra do eu") - é talvez o seu mais introspetivo disco até à data. Gravado nos estúdios Abbey Road, em Londres, com a London Contemporary Orchestra ("o Cadillac das orquestras", diz), mostra a faceta acústica de Pallett, com maior ênfase na guitarra acústica e nas suas confissões em verso. Um "novo capítulo" na sua história, e o mais complexo de toda a sua carreira.Quando fiz o álbum Heartland, pensei no título como um jogo de palavras, e este é igual: a ilha descreve o cenário em que decorre a história, mas também é representativa do "eu", do ego. De certa forma, diria que o Heartland era sobre a relação que mantemos com o trabalho, e este é sobre a nossa relação como indivíduos com o desejo e o consumo.É interessante, porque há muito tempo tive uma conversa com uma amiga gótica em que lhe dizia que The Cure eram depressivos, e ela disse-me "não são depressivos, são melancólicos". E eu diria o mesmo da minha música. Não é a tristeza pela tristeza, é a contemplação de certos momentos da vida.Quando comecei este disco, em 2015, estava a sair de uma relação de 13 anos. É, no geral, uma experiência negativa, mas não sem os seus pontos positivos, e isso informou muitos aspetos de Island - estava à procura de uma identidade. E apaixonares-te é um dos melhores sentimentos que podes ter, mas consigo pensar num melhor: quando estás numa relação íntima com alguém, separas-te dela e depois voltam a juntar-se. Alguns dos meus melhores amigos são ex-namorados, e isso também surge na música.Foi bastante espontâneo. As canções foram escritas entre 2015 e 2017, mas muito rapidamente: a Polar Vortex foi composta num autocarro a caminho de um concerto, por exemplo. Orquestrar o álbum demorou umas cinco semanas, mas só precisámos de três dias no estúdio. Demorou mais porque estava envolvido em outros projetos, a compor para filmes, entre outras coisas.Estás a perguntar qual a diferença entre fazer o jantar e pagar os impostos. Não têm nada a ver um com o outro.Sim, mas não sinto que tenha a ver com a idade ou a passagem do tempo. É como se estivesses a escrever novos capítulos num livro. Não preciso de fazer outro álbum como o Heartland, porque já o fiz, e os meus gostos levaram-me numa direção muito mais acústica e menos eletrónica. Mas este é o meu disco mais complexo em termos de orquestração e harmonia. Há uns anos nunca me imaginaria a escrever assim.Eu estou habituado a trabalhar em grandes estúdios e com orquestras diferentes para diferentes cenários, e o orçamento, as expectativas e o destino final influenciam sempre o processo. Mas a London Contemporary é o Cadillac das orquestras! Fizemos todo o trabalho orquestral num só dia, e ficámos com 80 minutos de música. O desafio, depois, foi cortar a gordura.Acho que compor é, em si mesmo, uma forma de improvisação. Quando estás sentado a pensar em melodias estás a improvisar, quando escreves letras estás a improvisar, é como o jazz mas com material gravado. O mesmo vale para os instrumentos, estou essencialmente à procura de coisas de que gosto.