Os concertos deste fim de semana por todo o país

O País pode estar sob dever cívico de confinamento, mas o governo deixou bem claro que a ordem não se aplica aos espetáculos que cumprem com as regras de segurança e distanciamento. Os concertos, sendo assim, seguem como previsto, e este fim de semana traz uma leva especialmente farta de artistas portugueses a apresentar-se de norte a sul. Saiba quais vão atuar perto de si.





Sexta-feira, 6/11

Como parte do ciclo "20 20 Cultura para Todos", do Santa Casa Portugal ao Vivo, Paulo Gonzo e sua banda atuam na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e seguem, no dia seguinte, para o Campo Pequeno, em Lisboa, sempre às 21h. Bilhetes a partir de €10.

Em Vila Nova de Famalicão, a cantora brasileira radicada em Portugal Tainá apresenta o seu álbum homónimo de estreia, lançado no ano passado, na Casa das Artes, a partir das 20h45. €6

Em Lisboa, o guitarrista Tó Trips, metade dos Dead Combo e autor da banda sonora do filme Surdina, de Rodrigo Areias, apresenta-se em nome próprio no 1º piso do Lux Frágil às 21h, com abertura dos Oito//Oito a partir das 19h.

Na Milha - Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo, André Henriques, a voz e guitarra dos Linda Martini, apresenta o seu primeiro disco a solo na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, às 21h, com abertura do grupo ilhavense Perpétua. €5

Benjamim, que acaba de lançar o seu terceiro disco, Vias de Extinção, em outubro, apresenta-o no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, às 21h30. €10

No Algarve, Luísa Sobral atua ainda à boleia de Rosa, de 2018, no Auditório Duval Pestana do Centro Cultural de Lagos, às 21h30. €12

David Fonseca toca guitarra e piano em formato reduzido (acompanhado de teclado, percussão e voz de Paulo Pereira) na sexta, no Centro de Artes de Ovar, e no sábado, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, sempre às 22h. €12,5





Sábado, 7/11

Madalena Palmeirim apresenta o seu mais recente disco (e um dos mais adulados do ano passado), Right as Rain, na sala Bernardo Sassetti do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, às 16h. €12

A cantora moçambicana Selma Uamusse toca Liwoningo, o seu segundo disco, no Theatro Circo, em Braga, a partir das 19h. €15

António Zambujo apresenta Do Avesso nos Recreios da Amadora, pelas 21h30. Esgotado

O quarteto de concertinas Danças Ocultas celebra 30 anos de carreira no Fórum Cultural do Seixal, num espetáculo integrado nas celebrações dos 184 anos do concelho, a partir das 21h30. A partir de €6.

Lena d’Água apresenta o seu novo disco, Desalmadamente, no Cineteatro Alba de Albergaria-a-Velha, às 21h30. €10

Afonso Cabral, vocalista de Bruno Pernadas e dos You Can’t Win, Charlie Brown, interpreta o seu primeiro disco em nome próprio, Morada, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, às 21h30. Entrada livre

O vocalista dos Ornatos Violeta, Manel Cruz apresenta o seu mais recente disco, Vida Nova, do ano passado, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, às 21h30. €7

O músico barcelense Krake une-se à voz dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal, para um espetáculo experimental no Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos, às 22h. €2