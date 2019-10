Orchestral Manoeuvres In The Dark em Portugal - aos 40

Os criadores de Enola Gay estão a celebrar 40 anos de atividade e passam por Portugal com o concerto Greatest Hits, a 15 de outubro, na Aula Magna, em Lisboa (bilhetes de €26 a €37), e a 16 na Casa da Música, no Porto (já esgotado), ambos com primeira parte dos Cavaliers of Fun.A história da banda britânica de synth-pop, liderada por Paul Humphreys e Andy McCluskey, começou em 1979 com o single Electricity. Desde então, os OMD editaram 13 álbuns, que fizeram deles ícones no mundo da eletrónica, sendo frequentemente citados como influência de músicos contemporâneos, como The XX, The Killers ou James Murphy, dos LCD SoundSystem.