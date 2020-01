"Dói-me o País", de António Avelar de Pinho, interpretada por Luiz Caracol e Gus Liberdade

Foram disponibilizadas as canções que vão marcar presença na edição de 2020 do Festival da Canção. As semifinais vão decorrer a 22 e 29 de fevereiro e a final, que se realizará no Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, a 7 de março.Vão estar a concurso 16 temas e entre os compositores contam-se Rui Pregal da Cunha (Heróis do Mar), Hélio Morais (Linda Martini e PAUS), Pedro Jóia, Dino D'Santiago e Kalaf Epalanga (Buraka Som Sistema) ou Filipe Sambado.Entre os intérpretes estão os Blasted, Throes + The Shine, Luiz Caracol ou Jimmy P.Conheça abaixo todos os participantes das duas semifinais: