O novo Manel Cruz, agora ao vivo em Lisboa

Manel Cruz ainda se sabe afeiçoar com a leveza de oleiro. É ele o artesão, dedos leves moldando a matéria, é ele igualmente o barro, música que é espelho existencial delgada por 44 anos que deixam claro ao mundo, com Vida Nova, que isto ainda não acabou. "Se usas a criatividade para fazer alguma coisa que simultaneamente estás a viver, estás inevitavelmente a construir-te através da música e vice-versa."





Entre a desarrumação criativa do seu estúdio, no viveiro de artistas em que se tornou o STOP, Manel Cruz revê os dois anos em que mergulhou, emergiu e retornou a Vida Nova, desde a escrita e os arranjos das canções até à produção do disco, obrigando-se a uma disciplina que com o tempo – ou a falta dele – se veio a revelar decisiva para esta espécie de vai ou racha na carreira. "Também queres estar com os teus amigos, ir passear, fazer coisas mal feitas, estás com uma diarreia mental e passas uma semana em que não consegues fazer nada… quer dizer, todas estas coisas contam", aponta para justificar que "dois anos é muito pouco tempo". "Eu não tenho urgência temporal de lançar um disco por ano. Para mim, é mais uma viagem de auto-conhecimento e de brincadeira e as coisas supostamente deviam demorar o tempo que têm que demorar. Essa questão do tempo do mercado para mim não existe."



Mas em Vida Nova "até que existiu mais um bocadinho". Havia o compromisso de perceber se a música era um espaço onde Manel ainda conseguia brincar e nada do que testar isso com um ukulele na mão e com uma rotina de abelha operária, diariamente a pular de flor em flor para colher o seu pólen. "Se estava com uma crise criativa em que não sabia se seria capaz de fazer alguma coisa outra vez – nem boa nem má, mas que me apaixonasse e que me fizesse sentir novamente "a pica" – então teria que balizar e reduzir as ferramentas para chegar a algo mais essencial na forma de comunicar. Era mais importante para mim perceber se ainda tinha alguma coisa a dizer ou não."



O álbum, que vem num livro de capa branca, Vida Nova escrita já fora da margem superior, páginas onde se mostram as letras em sucessivas colagens, é tanto melancólico e solitário como alma preenchida e olhos voltados para o futuro. Expande-se e retrai-se em Manel Cruz, movimento contínuo de fole da primeira à décima segunda canção, acompanhado pelos músicos Nico Tricot, Edú Silva e António Serginho.



É uma declaração de alguém que ainda se inquieta, consigo, com a sociedade, com Deus, mas em paz com o passado. "A partir do momento em que sabes que não queres lamber feridas – que eu acho que nunca quis – os problemas acabam por estar um pouco mais focados. Começas a olhar para trás e consegues perceber "o bicho", a perceber que tens menos tempo para a frente. Portanto, a questão já não é o que é que tu vais ser, mas sim se tu te estás a divertir ou não. Já passas a ter menos medo de falhar, porque já percebeste que vais falhar e vais e por isso já vais assumir isso sem grande drama. Propões-te a meter as mãos na massa e a lidar com as coisas mais do que a esconderes-te para projectar um possível futuro. As coisas não vão ser muito diferentes do que aquilo que já foram formalmente, daquilo que é a tua natureza. A questão principal tem a ver com finalmente achares que mereces paz e que não tens que ser o culpado de tudo nem a vítima de tudo".



Tanto que, no ano de Vida Nova, Manel Cruz repesca sem sobressalto aquela doce vida velha do Monstro Precisa de Amigos para três concertos de comemoração dos 20 anos da pièce de résistance dos Ornatos Violeta. "Tive algum receio do porquê de estarmos a voltar", começa por contar, "mas ao mesmo tempo, sendo uma celebração dos 20 anos do Monstro, do qual gosto especialmente, apetecendo-nos tocar juntos e o facto de isto também resolver as nossas vidas de um ponto de vista financeiro…foi todo um leque de circunstâncias que tornaram isto possível, por isso estamos contentes."



Saudades guarda apenas do tempo em que os filhos eram bebés, "apetecia-me voltar atrás e estar lá um bocadinho com eles e desfaze-los de trincas!" Em relação à música, nada dessa nostalgia o atormenta: "penso mais naquilo que vou fazer para a frente e o passado é só uma coisa que, em última instância, me conforta."



Manel Cruz – Vida Nova

Capitólio, Lisboa: 1 de Maio

€15

O primeiro álbum a solo do músico portuense, que depois de ter subido ao céu com os Ornatos Violeta se foi apresentando ora com os Pluto, com os SuperNada, ora vestindo a pele de Foge Foge Bandido, é um trabalho que dispensa conceitos. A assinatura assim crua, Manel Cruz sem subterfúgios, é tudo menos egocêntrica. "É a destruição dos vícios individualistas em função da diluição num todo e a assumpção de que assim vais ser mais feliz", explica de postura descontraída, perna cruzada e cigarro entre os dedos, "quero estar de igual para igual, estás a entender?"