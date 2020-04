Talvez tenha sido Yoko Ono a responsável pela separação da banda, se preferirmos cair na tentação de aceitar a teoria preferida dos fãs da banda. De facto, desde Sgt. Pepper’s que Lennon expunha os seus companheiros à presença constante e às opiniões da sua companheira, quando antes nem o seu o mítico manager - Brian Epstein - tinha permissão para opinar sobre o processo criativo. Talvez tenha sido Allen Klein, o seu novo manager, que tanto desgostava a McCartney. Até pode ter sido o ego ressentido de John Lennon perante a preponderância que Paul vinha assumindo na composição das canções dos Fab Four ou, simplesmente, o acumular de divergências criativas entre ambos.Pode dizer-se, também, que a bolha rebentou no momento em que McCartney lançou o seu álbum a solo, em conflito com os demais membros da banda. Seja como for, quando Abbey Road foi editado, os The Beatles, na prática, já não existiam: faltava apenas formalizar uma certidão de óbito que surgiria, publicamente, meia dúzia de meses mais tarde, com o lançamento desse primeiro disco de McCartney a solo. Abbey Road tornava-se, assim, o último disco dos The Beatles sem o ser (Let It Be, apesar de gravado meses antes, seria editado posteriormente, em maio de 1970).Mas os The Beatles sempre foram muito mais do que uma banda: são a referência cultural de uma geração, um ícone que sobreviveria não só ao seu fim mas à própria morte do seu fundador e figura de referência, John Lennon. E se é fácil imaginarmos as nossas mulheres, mães ou avós - consoante a idade da figura feminina de referência - a idolatrar Paul por ser o mais "querido", John por ser o "irreverente", George por ser o "calminho" ou Ringo por ser o "bem-disposto", a verdade é que ainda hoje, mesmo em conversas entre amigos, este debate continua a ser feito de forma apaixonada. Independentemente das preferências individuais, a verdade é que com o fim dos The Beatles, cada um dos Fab Four seguiu o seu percurso, agora em nome individual e com níveis de sucesso e admiração diferentes.Lennon nunca gostou de usar fato e gravata. Desde os primórdios da banda que sentia aquilo como uma imposição de Brian Epstein, e de cada vez que se rebelava, desapertando o botão de cima da camisa e alargando o nó da gravata, McCartney aparecia e corrigia-lhe a etiqueta da indumentária. Não obstante a forte amizade entre ambos, a tensão esteve presente desde o início. John começou a sentir a necessidade de, cada vez mais, ter o seu espaço e não ter de regatear com Paul o número de canções em cada álbum da banda. A influência de Yoko também se ia fazendo sentir, especialmente na nova abordagem que Lennon passaria a ter perante a música mas, em geral, perante qualquer manifestação artística.Aliás, os seus tempos pós-Beatles foram particularmente profícuos e, além de um sucesso comercial considerável, deixou como herança musical hinos que vão de Imagine, Woman, Jealous Guy, Working Class Hero ou Mother até Isolation. Lennon tornou-se também um ativista político, contra a guerra do Vietname e sem receio de esconder as suas simpatias pelo Marxismo. No fundo, Lennon tinha razão: àquela data os The Beatles eram maiores do que Deus. E, tal como na religião, John também se tornaria um mártir, após o seu assassinato em 1980.George começara a distanciar-se da banda muito antes do seu fim. Sendo, de um modo geral, o Beatle que requeria menos manutenção e o que tinha menos atenção (nas palavras do manager da banda, Brian Epstein), cedo se dedicou à meditação, na busca de uma espiritualidade que o acompanharia até à sua morte, com 58 anos.Harrison, ainda antes do termo da banda, tinha feito amizade com Bob Dylan e Eric Clapton, companheiros que ficariam para o resto da vida. Com Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison e Jeff Lynne formou o supergrupo Traveling Wilburys, no fim dos 80s. Com Clapton, a amizade sobreviveria até ao facto de a sua mulher se ter apaixonado e casado com Eric Clapton.O Beatle "tímido" era, contudo, um virtuoso e um visionário, apesar de nem sempre ter sido reconhecido como tal. Foi ele o compositor de Something, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun, Taxman ou I Need You, não obstante, muitas vezes, os louros dessas composições serem atribuídos a John ou a Paul.A sua carreira a solo foi errática - por escolha do próprio, que abominava o estrelato e a exposição mediática - e teve como momento mais significativo a edição do seu primeiro álbum a solo: o triplo All Things Must Pass, produzido por Phil Spector. A sua canção mais emblemática na era pós-Beatles é retirada precisamente deste disco - My Sweet Lord. Para lá da carreira musical, também financiou filmes dos Monty Python e organizou o primeiro concerto de beneficência.Harrison viria a falecer, em 2001, vítima de doença prolongada. Meses antes da sua morte, após uma intervenção cirúrgica, revelou a sua simpatia e caráter, uma última vez, ao difundir uma nota onde pedia desculpa pela preocupação que a publicação do seu relatório clínico, na imprensa, tinha provocado.Paul não podia ser só o baixista da banda que fundou com o seu amigo John no fim dos anos 50. Paul era metódico, mas também vanguardista, e confiná-lo ao baixo era quase um crime. Aliás, soube-se há algum tempo que McCartney foi o guitarrista em Ticket to Ride, Taxman, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Good Morning Good Morning, mas também assumiu o papel de baterista em Back to the USSR e Dear Prudence.Depois do fim dos The Beatles - e em especial após a morte de Lennon -, Paul tornou-se uma espécie de reserva moral da história da banda. George e Ringo jamais estariam à altura desse desafio (George porque não o queria e Ringo porque ninguém o queria). McCartney teve ao longo da sua carreira diversos êxitos, mas, possivelmente, o mais marcante na era pós-Fab Four tenha sido Live and Let Die. Mostrou-se particularmente eclético no que respeita às composições musicais, mas, em especial nos seus primeiros álbuns a solo, a sonoridade e a atmosfera pareciam remeter para o que já vinha compondo no tempo dos The Beatles.De qualquer forma, com o passar dos anos, teve de aceitar a inevitabilidade que é o fardo de ser um ex-Beatle e render-se às exigências do público, integrando canções da banda, que não eram da sua autoria, no seu repertório ao vivo. Ainda assim quem o pode censurar, considerando que este foi o homem que criou Hey Jude ou Let it Be?Talvez por não ter estado lá desde o início, juntando-se à banda apenas em 1962, Ringo sempre pareceu um pouco deslocado, não obstante a cumplicidade e a amizade que manteve com os outros Beatles. Aliás, a aceitação de Ringo por parte dos fãs, numa fase inicial, foi complicada, com protestos e palavras de ordem como "Pete Forever! Ringo Never!" e escaramuças que valeram um olho negro a Harrison. Com o fim dos The Beatles, Starr acabou por colaborar em diferentes ocasiões com os outros Fab, tornando-se uma espécie de baterista da banda que tocava com Lennon mas, acima de tudo, com Harrison.A sua vida pessoal descarrilou, em particular devido ao abuso de álcool, e Ringo, mais tarde, caracterizaria os anos 70 e a primeira metade dos 80 como uma mancha enorme da qual tinha poucas memórias, reconhecendo que tinha sido um marido abusivo e um pai ausente.Starr, tal como os outros Beatles, continuou no negócio da música, editando álbuns que, de um modo geral, tiveram um sucesso comercial bastante moderado. Uma coisa que sempre manteve, no entanto, foi aquele irresistível olhar de palhaço triste dos tempos dos Fab Four.