Sendo assim, a cena sai sem pressõesSamuel Mira terá sentido pressão. Afinal, há dez anos que não dava um concerto em nome próprio. E a primeira vez que o faz é num Coliseu lotado, frente a centenas de pessoas que sabem debitar cada uma das suas barras. E sabendo da responsabilidade que recaía sobre os seus ombros, o músico de 40 anos e de Chelas muniu-se dos seus companheiros de estrada e de banda (Orelha Negra), de uma orquestra de 24 elementos (entre os quais o saxofonista Ricardo Toscano), o DJ Cruzfader e vários convidados de luxo (Xeg, Carlão/Pacman, Mundo Segundo, NBC, entre outros). Esta sexta-feira, 19 de outubro, dia de São Lucas, Sam introduziu um novo capítulo na música do hip-hop nacional.Um poema do pai, Napoleão Mira, apoiado pela orquestra deu o mote para o concerto. Afinal, as palavras fazem parte da vida de Sam the Kid desde novo. Tanto o seu pai como o seu avô gostavam de rimar. E houve referências a ambos em mais do que uma situação.É depois de uma dissertação grandiloquente que entra em palco Samuel Mira, Sam the Kid, STK, Sam the man. Recebido com um enorme aplauso, o músico atira-se a "A Partir de Agora" sem fazer prisioneiros, deixando tudo em cima de palco. E um pequeno pormenor que mostra a grandeza deste homem de Chelas: a dar-lhe as backs estava um dos maiores MCs portugueses, Mundo Segundo. E assim foi durante todo o concerto.Canções de Entre(Tanto), Sobre(tudo), Pratica(mente) e Orelha Negra foram ouvidas no Coliseu. Sempre que Sam the Kid precisava do público, este respondia. Fosse em "Recado" com as respostas ao "Tasse Bem", nas partes de Sofia de "16/12/95" ou em "Não Percebes", maior parte dos que estavam presentes no Coliseu poderiam ter estado em cima de palco a trocar rimas com o miúdo de Chelas que garantiu a Carlos Vaz Marques, no programa Pessoal e Transmissível que acima de tudo era um poeta.Momentos emotivos surgiram quando houve referências e homenagens a Snake, o MC e companheiro de aventuras the Sam que morreu num incidente com a polícia que levantou muitas questões sobre o racismo institucional, ou a Barbosa, o partner da cultura inicial.Um dos maiores aplausos da noite foi, no entanto, para o homem que influenciou o jovem Samuel desde novo: Carlão, ou, como era conhecido nos primeiros anos, PacMan. "O Crime do Padre Amaro" foi cantado por estes dois e ainda por SP.Relativamente aos beats, pouco haverá a acrescentar, ninguém os produz como o produtor de Chelas. No entanto a orquestra de 24 elementos foi sub-aproveitada. Os breaks de Fred, na bateria, ou o scratch de Cruzfader abafaram os sons das cordas, evidenciando-se pouco o trabalho dos músicos.O concerto ficou ainda marcado pela falta de encore. Apesar da insistência do público com cânticos de "Sam the Kid", o bater dos pés no estrado de madeira, palmas e assobios, o músico não voltou a palco depois de ter tocado "Sendo Assim". Apesar de maior parte das vezes os encores serem forçados, foi anti-climático não voltar para agraciar o público com mais uma canção.Mas mesmo com estes pequenos pormenores, não foi isso que impediu Sam the Kid de acrescentar uns quantos versículos na Bíblia do hip-hop feito em português.Naquela mesma entrevista a Carlos Vaz Marques, o jornalista questiona o jovem rapper que havia acabado de lançar o seu segundo disco: "Até quando tenciona Sam continuar a ser "The Kid""? A resposta veio sob a forma de um Coliseu cheio: "Sam the Kid ser sempre, para sempre, um puto / Mesmo assim com um estilo buéda astuto / Ao pé da zona I, ao pé da zona J / Sam the Kid nunca vai ser Sam the Cota".(Obrigado ao Afonso, Miguel, Pedro, Soraia, Mariana e Ferro pelas fotografias e momentos.)