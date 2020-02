Pode até ter sido à boleia de sensibilidades estrangeiras que os Buena Vista Social Club fizeram do son e do bolero sensações internacionais - foi, afinal, através da produção do americano Ry Cooder e, mais tarde, da lente do alemão Wim Wenders que este grupo de músicos cubanos, reunido nos anos 90 para tocar a música da Cuba pré-revolucionária, chegou aos ouvidos do mundo inteiro.Mas Eliades Ochoa, o último desta geração de ouro de Compay Segundo, Ibrahim Ferrer ou Cachao López, garante que o seu som permanece autêntico: o projeto, diz, "será lembrado para sempre". Em Lisboa para apresentar Vamos a Bailar un Son, o Sr. Chan Chan fala-nos do percurso da música cubana, do documentário feito em sua homenagem e do concerto tão antecipado.É um disco que reflete felicidade e boas vibrações, em que tento transmitir a energia e a alegria de viver que recebo das canções e do público. São ritmos tradicionais cubanos como o son, a guaracha, o bolero e o changüí, tocados com guitarras, trompetes, congos, bongas, maracas ou maracas. Acrescentámos ainda o tres [espécie de guitarra cubana] e os coros femininos do grupo Morenas Son, que deram frescura e contemporaneidade às canções.O objetivo era convidar todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, idade ou cultura, a virem dançar e desfrutar do nosso son cubano. Gravámo-lo em Santiago, com a sonoridade distinta do oriente cubano, e, através de alguns temas da minha autoria, como Vamos a Bailar un Son e Un Bolero Para Ti, tentei fazer uma homenagem aos grandes compositores da trova cubana, que foram referências na minha carreira.O Buena Vista Social Club veio para ficar. Compay [Segundo], Ibrahim [Ferrer], Cachao [López], Rúben [González] e outros grandes amigos com quem partilhámos este projeto continuam vivos através da sua música, que ainda é amplamente ouvida e será lembrada para sempre. Apesar de o legado da música cubana ser bastante amplo, considero que o Buena Vista Social Club conseguiu representar fielmente os nossos ritmos tradicionais numa escala global.Apesar de levar muitos anos a fazer música cubana, tenho sempre algo a aprender e a melhorar. Orgulho-me de as pessoas se identificarem com a minha música - o seu carinho é o maior prémio que levo para casa. O reconhecimento internacional abriu muitas portas à nossa música, e é a ela e ao nosso querido público que devo cada vitória.Foi um dos projetos mais queridos em que participei em 2019. Narra boa parte da minha vida, desde o princípio da carreira até à participação em projetos como Buena Vista Social Club e AfroCubism, bem como a bonita amizade que travei com Compay Segundo e outros trovadores que estiveram presentes ao longo do meu percurso. Gostaria muitíssimo que tivessem oportunidade de vê-lo aqui em Lisboa!As pessoas recebem-nos sempre com muito carinho. Não importa em que país nos apresentamos: a "grande família", como lhe chamo, faz-me sentir como em casa. Como artista, dá-me imensa alegria ver que as pessoas de todo o mundo se identificam com os nossos ritmos caribenhos - o seu calor humano dá-nos forças para continuar a fazer música.Sim, tivemos a oportunidade de apresentar o novo disco no México, e o acolhimento foi ótimo. Independentemente do país onde se pratique, a música latina é unida pelos nossos ritmos alegres e melodias cadenciadas, e aprecio muito a possibilidade de os recriar no nosso repertório.Vou ser acompanhado pela minha banda, os Patria, e vamos tocar todas as canções do novo disco. Estou seguro de que todos vão poder dançar com os nossos ritmos cubanos. E, como sempre, não podem faltar alguns temas clássicos aclamados pelos nossos seguidores.