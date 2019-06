Na Primavera, a música ecoa pelo ano inteiro

Não é preciso ser frequentador assíduo de festivais comerciais para saber que se pretendem um compêndio daquilo que mais se ouve no país, bem como um reflexo das tendências (contemporâneas, revivalistas ou de vanguarda) que dominam a música pop do ano em questão. Este último é especialmente verdadeiro no caso do NOS Primavera Sound, um festival que, seguindo uma linha assumidamente alternativa, herda do Primavera Sound de Barcelona a missão de abrir os horizontes do seu público às mais díspares e ecléticas sonoridades disponíveis no mercado.

Foi assim que, na oitava edição do festival portuense, ouvimos não só pós-rock com instrumentos tradicionais coreanos, jazz britânico tocado a sopros e quatro baterias, hip-hop da Estónia e pós-punk sueco, como também algumas das mais notórias e celebradas artistas pop da atualidade – a graça de Rosalía, excelência performativa de Solange ou experimentalismo de Erykah Badu – músicos que ajudaram a expandir os limites dos género em que atuam e cuja presença em Portugal anuncia a sempre ocupada temporada de festivais que se aproxima.

É com base nestes cabeças-de-cartaz que olhamos para a música que aí vem: o que vale a pena descobrir, quais os géneros mais presentes este ano e que festivais estão mais em sintonia com a música que move o mundo.

Ainda bem que foi no primeiro dia de festival que a chuva resolveu dar ares de sua graça: com o público a chegar a conta-gotas ao longo do fim de tarde, foi preciso esperar pela noite para encontrar algo verdadeiramente digno de nota. Dois dos homens-fortes do hip-hop desta edição, Danny Brown e Allen Halloween, davam, à mesma hora, performances sólidas (e como não recomendar, neste âmbito, o alinhamento do Sumol Summer Fest deste ano, cujos cabeças-de-cartaz são os destacados norte-americanos Young Thug e BROCKHAMPTON) mas foi o campo do rock a proporcionar o primeiro grande espetáculo da noite.

Há algo de simultaneamente simples e complexo na música de Stereolab, o que só potencia a perplexidade de os ver executá-la com tanta destreza ao vivo. Para o coletivo franco-britânico que habita o cruzamento entre o krautrock, a música eletrónica e o jazz, dois acordes podem chegar para cinco ou dez minutos de concerto (quando não é apenas um o que permeia as suas deambulações prolongadas em torno de uma mesma frase ou mote). Mas a elaborada construção de clímaxes sonoros, tom hipnótico das suas frases circulares e atenção ao detalhe no processo de colocar camada sobre camada denuncia a perícia inegável de quem já anda nisto há uns bons anos, e sabe muito bem como dar um concerto de colocar um sorriso na cara aos mais afetos ao progressismo das jam bands e, de maneira pouco convencional, ao padrões repetitivos de muita música eletrónica.

Como acontece com frequência com bandas cujo legado excede o sucesso, a continuidade encontra-se mais a norte: com New Order, Suede e Spiritualized, esta edição do Vodafone Paredes de Coura é a mais adequada para quem gosta do seu rock com alguma audácia à mistura. Escusado será dizer que os apreciadores de Stereolab encontrarão, em Kraftwerk (de volta ao país para o EDP Cool Jazz a 31/7), bastante com que se deleitar.

Nem os mais intensos 5 minutos de chuva torrencial (daquela de encharcar até aos ossos) de que temos memória no Primavera Sound conseguiu parar a força da natureza que foi Solange, uma das maiores promessas entre os cabeças de cartaz. Não há quem celebre a negritude feminina como ela: de há dez anos para cá, a (infelizmente ainda muito conhecida como) irmã mais nova de Beyoncé Knowles tem aprimorado a sua mescla de hip-hop, soul, R&B e jazz, diluindo as suas canções em fluídas passagens de som e voz e dando crescente expressão à luta da comunidade negra nos EUA. O resultado, os discos A Seat at the Table e When I Get Home, foram traduzidos para palco com encenação digna de elaborada peça de teatro, repleta de dramatismo, coreografias elaboradas, e momentos de deixar lágrimas nos olhos. Quando veio a dita chuva, perto do final, o incómodo do inesperado banho da madrugada não suplantou a sensação de estarmos perante um espetáculo que ficaria para a história deste festival.

Solange pode muito bem ser a mais original entre as novas vozes do R&B, mas para um gosto daquilo que o género nos pode reservar no futuro, o caminho é o NOS Alive: à californiana H.E.R. junta-se a estrela da pop britânica Jorja Smith, um mais aguardados nomes de fora da primeira liga desta edição.

Para quem não era suposto ser cabeça-de-cartaz do segundo dia, o virtuoso produtor britânico James Blake não se pôde queixar. Como último a atuar no palco principal, voltou ao festival numa posição adequada ao seu contributo para a eletrónica da última década, bem como à estima que o público português tem mantido pelos seus discos. Na apresentação do quarto, Assume Form, Blake mostrou manter todas as qualidades pelas quais é conhecido: a primazia pelas texturas, uma voz consistentemente deslumbrante e o dom de unir estilos e influências que se julgariam incomunicáveis. Infelizmente, a habitual mazela da monotonia também persistiu: sufocado pelo tamanho do palco nos momentos mais contemplativos, sofrendo de falta de pujança nos mais animados e refém de um som abaixo do esperado em todos eles, poderia ter sido melhor a transpor a beleza do trabalho de estúdio para o palco.

Fãs de uma eletrónica ambiciosa encontrarão muito que gostar neste NOS Alive: o trabalho recente de Bon Iver exibe uma interessante mistura entre maquinaria e humanidade, e a carreira a solo de Thom Yorke, voz dos Radiohead, é emocionalmente bastante próxima. No Super Bock Super Rock, o produtor americano Kaytranada está semelhantemente na vanguarda da eletrónica, embora mais direccionado para o hip-hop e a música de dança.

A estirpe de rock que praticam os Interpol situa-os numa esfera de influência muito específica. É verdade que, com Turn on the Bright Lights, de 2002, integraram a primeira vaga de revivalismo do indie rock que se repercutiu, no final da década, no sucesso de bandas como os Phoenix – um dos cabeças de cartaz do Super Bock Super Rock – e os Vampire Weekend – em destaque no NOS Alive. Caracteristicamente, no entanto, as suas composições são conhecidas por uma forte melancolia que os torna bastante mais próximos de The National, grande nome do Vodafone Paredes de Coura, e traça a sua herança a bandas como, por exemplo, The Cure, também parte do Alive. Colocados num palco que favorecia a abrasividade das suas guitarras, os Interpol não foram, ainda assim, capazes de mais do que cumprir o seu papel: numa reprodução fiel do trabalho de estúdio, ficou a faltar a componente extra pela qual as pessoas vão a concertos em primeiro lugar.

Para os fãs de J Balvin, o outro cabeça de cartaz deste segundo dia (que não tivemos oportunidade de testemunhar mas que, ao que os testemunhos, visuais e coreografias indicam, foi uma festa de arromba) e visivelmente o mais isolado da restante oferta, o indicado seria o MEO Sudoeste, que este ano apresenta-se com o hip-hop de Post Malone e Russ, a eletrónica de Steve Aoki e Vini Vici, ou o funk carioca de Anitta.

O dia de encerramento do NOS Primavera Sound colocou-nos perante um problema. Não é que a oferta tenha sido de pouca qualidade – vimos, entre outros, a fina flor da música brasileira, do veteraníssimo Jorge Ben Jor à incontornável qualidade de O Terno – mas sim que os cabeças-de-cartaz deste dia se distingam dos demais justamente por serem tão inconfundíveis, escapando à comparação fácil e, de uma maneira ou de outra, inovando nas respetivas áreas de atuação.



É claro que há todo um mundo a separar as duas mulheres que lideraram o cartaz deste dia. Ligados a nomes tão fundamentais para a história da música quanto Q-Tip, Andre 3000 e J Dilla, os discos lendários de Erykah Badu, Baduizm ou Mama's Gun, situam-na como uma das mães do hip-hop alternativo moderno – e aproximam-na , nesta temporada de festivais, dos também americanos The Roots, parte do EDP Cool Jazz, e Freddie Gibbs e Madlib, arregimentados para o Vodafone Paredes de Coura – com todo o jazz, soul e R&B a que isso dá direito. O que testemunhámos no Palco NOS, no entanto, foi bastante diferente, um olhar verdadeiramente caleidoscópico sobre todos os géneros da música negra, incluindo, além dos supracitados, o rock, o funk e mesmo algum doo-wop, cortesia de uma banda com a capacidade de alternar entre eles num mesmo tema como se nada fosse. Em primeiro plano, estava uma Erykah de voz impecavelmente amadurecida pelos anos, e atitude adequada à reputação extravagante que tem mantido: pedia para parar a música abruptamente, retomando-a momentos depois com a mesma facilidade, lançava-se em monólogos sobre a "espiritualidade" e fazia uso das câmaras e projecções de palco como quem com eles dialogasse. O culminar de tudo isto só podia ser o mais desconcertante espetáculo a que tivemos oportunidade de assistir neste festival – no melhor dos sentidos.