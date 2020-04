Música para matar o vírus: dia #15 - Chavela Vargas

Dizia Chavela Vargas que o amor não existia, que era uma invenção das noites de bebedeira. Noites em que ela se entregava à tequila, ao tabaco, ao carinho do seu amigo ranchero José Alfredo Jiménez que apadrinhou tantos dos seus temas e que se foi deste mundo com uma cirrose aguda e com a sua eterna amiga debruçada sobre o seu corpo, velando-lhe a alma borracha, como nas noites no mítico bar Tenampa, cantando-lhe Tómate esta botella conmigo, Y en el último trago nos vamos.

Chavela viveu tudo até ao último trago. Em adolescente encheu-se de coragem para deixar a Costa Rica, país onde nasceu faz hoje 101 anos, onde cresceu como Isabel Vargas Lizano e viveu durante 17 anos triste e sozinha, sem o amor dos pais que a olhavam com estranheza. Partiu para a sua eterna pátria, o México, onde finalmente se livrou dos cabelos soltos e dos vestidos de menina para começar a criar a lenda em que se tornou. Queria ser a mais "macha entre los machos" para que não mais a ferissem. Vestiu as calças e o poncho, apanhou os cabelos, pegou nas suas mãos grandes e fortes para as amarrar à guitarra e foi espalhando dor nos botecos e nas salas de espetáculo marginais mexicanas, reservadas aos mariachis, aos rancheros e - claro - a Chavela. Não por acaso o seu primeiro álbum se chama Noche de bohemia, gravado já aos 30 anos.

A solidão na voz de Chavela Vargas ganhava uma textura torcida, arranhava a garganta, soltava as lágrimas sem que déssemos conta, deixava-nos a deambular na sombra das luzes que outro deixara acesas e esquecera-se de apagar antes de partir. Era, essa solidão, um monumento, como disse Concha Buika, que lhe prestou uma homenagem com o álbum El Ultimo Trago (2009). E mesmo não entendendo as suas palavras, como não entendia a atriz Jeanne Moreau naquele mítico concerto no Olympia de Paris, em 1994 -"não preciso que me traduzas o que ela canta, porque a entendo perfeitamente", terá comentado com Almodóvar - não havia como o corpo não se revolver sobre os espinhos da alma sempre que Chavela pisava os palcos.

"Emudeço para agarrar a próxima palavra", ouvimo-la dizer a certa altura no documentário CHAVELA, estreado no 67º Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2017, um registo íntimo da vida e obra da grande Dama do México. Emudecia para melhor tornear a dor, em versos como os de Paloma Negra, Hay momentos en que quisiera mejor rajarme / Y arrancarme ya los clavos de este penar / Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos / Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar.

Estava sempre rodeada de gente, mas no final do dia era a angústia da solidão que lhe fazia doer a alma. E por isso também se agarrou ao álcool, às festas em Acapulco, esse refúgio paradisíaco cheio de estrelas americanas onde em 1957 se realizou o casamento de Elizabeth Taylor e Michael Todd. Findadas as celebrações, "todos amanheceram com todos" e Chavela acordou ao lado de Ava Gardner. Não seria a única famosa a amanhecer nos braços e a calar-se nos beijos de Chavela, que apenas assumiu abertamente a homossexualidade aos 81 anos: "não podia andar com um cartaz a dizer que era lésbica, porque se eras lésbica, eras marginalizada".

Diz-se que dormiu com meio México. Verdade ou mentira, sabe-se que amou Frida Kahlo quando nos anos 50 viveu na casa da pintora e do seu marido Diego Rivera. "Vivíamos um dia de cada vez, sem um centavo, por vezes sem ter o que comer, mas mortos de riso." Certa noite o riso acabou e Chavela foi-se, caminhando serenamente sob um céu mais que azul. Mais tarde recordaria esse período com Frida como "um sonho".

O alcoolismo entretanto agravou-se, nos anos 70, e arredou Chavela Vargas dos palcos durante 15 anos. Voltou pela mão de Liliana Felipe e Jesusa Rodríguez, proprietárias do Teatro-Bar El Habito, onde Chavela se voltou a reconciliar com o público aos 72 anos de idade. Cantou sóbria, pela primeira vez na vida, diria ela, numa atuação emotiva que apanhou atónito o editor espanhol Manuel Arroyo Stephens, seguro que levaria Chavelas para Madrid.

Ela foi e logo se apaixonou por Espanha, país que a fez renascer para o mundo. Estreou-se a cantar na Sala Caracol, em 1993, onde conheceu Pedro Almodóvar, a sua "alma gémea", que a acompanhou nos últimos 20 anos de vida, em palcos como o Olympia e o Carnegie Hall que esgotaram para ovacionar Chavela. Mas onde Vargas queria mesmo cantar era no Palácio das Belas Artes, sala maior do México que se manteve fechada à voz de Macorina até ao ano de 1995. Voltou a pisá-la em 2012, já de cadeira de rodas, para cantar o seu disco de homenagem ao amigo Frederico García Lorca, Luna Grande. Aí despediu-se com Llorona, Dame la mano, llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo mucho muy cansada.

Antes de morrer ainda fez mais um recital em Madrid, em Julho de 2012. Regressou ao México para passar os últimos dias no vale sagrado de Tepoztlán, enamorando-se do Chalchi, a escarpa imponente que se erguia defronte a sua casa. Disse que queria morrer num domingo, para não perder pitada do fim-de-semana, e a um domingo (5 de Agosto de 2012) se despediu com o seu México no coração. Para onde quer que terá partido, o amor - e a dor - foram agarrados à sua voz.