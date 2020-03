Música para matar o vírus: dia #13 - Jorge Ben Jor

Artistas de características ímpares na música brasileira, deixou marca profunda no panorama musical ao primeiro impacto, com um som simultaneamente único e infinitamente moldável que o colocou entre os maiores mestres da sua era: Chico, Caetano, Gil, Tim ou Milton.

Batizado Jorge Menezes, mas feito Jorge Ben – que é o mesmo que dizer poeta popular, ritmista imbatível, alquimista musical, rei da malandragem – foi praticamente nascido no círculo musical, de pandeiro na mão e cantando em coros de igreja, e dele não conseguiria sair nem que quisesse. Conheceu Erasmo Carlos e Tim Maia na mesma noite carioca em que, com 21 anos, seria descoberto cantando Mas, Que Nada!, o seu mais conhecido tema até hoje.











O seu samba-rock reforçava o ritmo, mesclando um swing muito tipicamente brasileiro com outro nem tanto assim, ao mesmo tempo que poupava na melodia, à revelia da complexidade da muito em voga corrente da bossa-nova e da mais velha tradição do samba – "um acorde é bom, dois acordes são muito, três acordes e é jazz", ainda não o tinha dito Lou Reed, porque o ano é 1963.





Nesse mesmo ano, Ben inaugura a sua primeira fase discográfica com um som já bastante seu, embora, de certa forma, ainda primitivo, com a instrumentação de apoio típica da sua época e um violão que ainda veria melhores dias. Samba Esquema Novo (1963), Ben é Samba Bom (1964) e Big Ben (1965) são paradigmáticos desta época.











No final dos anos 60, o panorama musical brasileiro passaria por uma mudança profunda à qual Ben não ficaria indiferente. Conheceria Caetano Veloso e Gilberto Gil, dois baianos que encabeçaram o movimento da Tropicália, para a qual Jorge contribuiria A Minha Menina, do álbum de estreia dos Mutantes, e, mais tarde, Jorge Ben (1969), o seu álbum tropicalista por excelência e fonte de alguns dos seus maiores êxitos: País Tropical, Bebete Vãobora, Cadê Tereza ou Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais de Mim).











Força Bruta (1970) e Negro é Lindo (1971), os dois discos seguintes, ainda foram feitos sob a égide do tropicalismo: com um som mais cru, musculado e munido de um certo psicadelismo, marcam as primeiras colaborações com o Trio Mocotó, que se tornaria uma parte fundamental do som de assinatura de Jorge. Oba, Lá Vem Ela, O Telefone Tocou Novamente e Que Maravilha perduraram especialmente.











Nos três anos seguintes, Jorge lançaria três dos seus melhores álbuns: Ben (1972), repleto de temas que se tornariam icónicos – Fio Maravilha, Taj Mahal, Que Nega É Essa – foi um esforço particularmente despido de instrumentação; e o ano seguinte, o décimo da carreira de Ben, seria celebrado com 10 Anos Depois (1973), conjunto de medleys das suas maiores canções que ilustram a qualidade das suas composições até aí.











Se há álbum que se demarca dos restantes, no entanto, é A Tábua de Esmeralda (1974), a imersão de Ben no esoterismo e na transcendência. Unanimemente tido pelos seus aficionados como o seu melhor trabalho, é um disco em todos os sentidos apaixonado pela devoção: à figura feminina, à pele negra, a Jesus, ao futebol e, principalmente, à mitologia alquimista, pela qual se fascinara na altura. Um álbum mítico, mágico e místico, é envolvido por uma aura difícil de explicar, e agrega todas as maiores qualidades de Jorge no seu pico de criatividade.











Depois da sua fase áurea, e antes de uma incursão claramente inferior pelo universo sonoro dos anos 80 – para um gosto desta, ver Salve Simpatia (1979) ou Bem-Vinda Amizade (1981) – vale a pena ainda destacar os tempos de "Electric Ben", em que troca o tão fiel violão por uma guitarra elétrica e rearranja muitos dos seus temas anteriores com maior ênfase no funk. África Brasil (1976) e A Banda do Zé Pretinho (1978) mostram este outro lado de Ben.