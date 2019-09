Em destaque está uma série de concertos colaborativos que se prometem únicos: Omiri com Celina da Piedade, de novo Celina (desta vez com João Gil e as Vozes do Cante), Mafalda Veiga em retrospetiva com Ana Bacalhau e a banda de João Gil, Vitorino Voador, os metaleiros Moonspell com o fadista punk Paulo Bragança; e a banda Clã, o rapper Papillon e o bluesman Fast Eddie Nelson com os respetivos convidados.Além destas apresentações especiais, a secção internacional do cartaz traz o angolano Bonga (na foto), a renovadora do flamenco Sílvia Perez Cruz, os americanos The Last Internationale e os irlandeses Tèada. O tradicional espetáculo de música clássica está representado pelo concerto Do Romantismo ao Modernismo e os portugueses Expensive Soul, Kumpania Algazarra, Throes + the Shine e Cais Sodré Funk Connection completam o cartaz. Os bilhetes custam entre €20 e €37,50.