Micro Clima – um festival movido a juventude

No início, era tudo muito diferente. "O bar era ali ao fundo, ao pé das casas de banho, as escadas eram do outro lado também, o salão estava sempre fechado e só entravam mesmo sócios" dizem-nos, apontando para os diferentes cantos da casa de dois pisos à saída da estação de comboios da Parede, em Cascais.

Estamos na sede da Sociedade Musical União Paredense, ou SMUP, que desde 1899 serviu como um importante – e exclusivo – espaço social para os habitantes da zona. Depois de quase um século de atividade, a SMUP "esteve fechada durante uma série de anos" e, graças à vitória de uma iniciativa do âmbito do Orçamento Participativo, reabriu em 2015 com uma proposta rejuvenescida para a comunidade paredense.

Agora com uma direção mais jovem, a SMUP investiu em obras de renovação no espaço e empreendeu um programa que hoje inclui concertos, peças de teatro, recitais e sessões de cinema todas as semanas – um importante promotor cultural numa zona onde as propostas escasseiam. Foi neste clima de fertilidade que, há três anos, nasceu o Micro Clima, o festival independente que, na sua terceira edição, leva artistas como Bonga, Sensible Soccers, Luís Severo e Cave Story ao coração da Parede nos dias 14 e 15 de fevereiro.







Um projeto que nasceu com toda a espontaneidade de "um grupo de 8 ou 9 pessoas, todos entre os 23 e os 26 anos" que frequentava a SMUP e recebeu "todo o apoio possível e imaginável para organizar, no espaço, um festival com bandas de que gostássemos", diz Martim Seabra, um dos organizadores do Micro Clima e ele próprio músico e ex-integrante dos Zanibar Aliens – um dos grupos que integra o cartaz desta edição.

Para a organização do festival, é o que os distingue de outras ofertas culturais. "Temos a oportunidade de discutir o cartaz com a direção, e internamente fazemos tudo de maneira democrática – todos os artistas que trazemos vão a votos", explica Martim. Bonga, por exemplo, "já fazia parte das nossas escolhas desde o princípio, mas em votação foi decidido que queríamos mais o [Allen] Halloween", um dos cabeças de cartaz originais deste ano. Com o anúncio do fim da carreira de Halloween, "depressa alinhámo-nos com o Bonga para trazê-lo cá".

É um método que já levou à Parede artistas como Ena Pá 2000, B Fachada, Conjunto Corona ou Pás de Problème, e que recusa "contratar artistas só porque são famosos". Explica que "todo o dinheiro angariado com o festival reverte para a SMUP, para continuarmos a investir em eventos deste género", uma iniciativa não-lucrativa possibilitada "por uma série de apoios locais: a churrascaria oferece-nos o catering para todas as bandas, a papelaria providencia a impressão dos cartazes e a câmara dá a sua ajuda monetária", o que, crê, mantém a organização imune a pressões financeiras.







Além dos concertos, no salão principal, e DJ sets, no primeiro andar, o Micro Clima abrange ainda instalações artísticas espalhadas pelo recinto por Berru, notfromthisbox, Rappepa Bedjo Tempo e Plasticus Maritimus, que Martim Seabra destaca como "uma exposição de guerrilha de Ana Pêgo, feita apenas com plástico apanhado na praia, que alerta para os efeitos da poluição" – um objetivo, frisa, que "se encaixa nos princípios da própria sociedade".

Afinal, opina, "o objetivo de cada micro festival é mostrar ao público das suas terras artistas que de outra maneira não conheceriam". "É ridículo", afirma, "que o público da linha de Cascais tenha de ir a Alcântara para ver concertos – e, mesmo lá, a oferta é pouca e os preços são puxados". O que o Micro Clima está a promover, acredita, é o processo inverso: "notámos que há cada vez mais gente de fora a vir à Parede para o festival, uma pessoa puxa outras duas e de repente vemos aqui imensas caras novas".

Como consequência, "aumentámos a lotação para este ano", e, garante, "vamos ter mais bilhetes para vender à porta".







O Micro Clima começa na sexta-feira, 14, com Luís Severo, Alek Rein, Sensible Soccers e Pedro Tudela DJ Set, e termina no sábado, 15 com Cave Story, Zanibar Aliens, Bonga e Candy Diaz b2b Kyron DJ Set. As entradas para dia 15 já esgotaram, mas ainda há bilhetes diários para dia 14 (€12) e passes-gerais (€20).