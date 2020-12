Os irmãos Bruno e André Santos construíram carreiras em torno dos instrumentos de cordas, ora com guitarras de inspiração jazzística, ora recorrendo aos tradicionais cordofones, típicos da sua nativa ilha da Madeira.A par das suas carreiras a solo e como integrandes de diversos grupos, juntos, são os Mano a Mano, dupla que, ao quarto álbum, O Disco de Natal, decidiram reinventar clássicos da quadra à guitarra, como Jingle Bells, Starry Night ou Have Yourself a Merry Little Christmas, a par de alguns temas tradicionais madeirenses e dois originais.Os irmãos apresentam O Disco de Natal ao vivo na quinta, 3/12, no Teatro Baltazar Dias, no Funchal (€8), e duas quintas depois, a 17/12, no Teatro Villaret, em Lisboa (€12,5).Veja o vídeo de Mano a Mano a interpretar Zero Graus, de O Disco de Natal, e não perca a entrevista do duo à, esta semana nas bancas.