já lançou discos a solo e em grupo, participou em compilações, editou EP, fez bandas sonoras e até jingles para a televisão, mas no quarto disco enquanto Noiserv, um nome cada vez mais ubíquo no cenário musical português, David Santos decidiu insurgir-se contra os hábitos de consumo da pop atual. "Sinto há muito que não há tempo para ouvir discos inteiros, parece que cada disco vive apenas daqueles dois ou três singles, como se houvesse à partida canções melhores e piores", diz. Então, abdicou do lançamento tradicional em favor de revelar um novo tema todos os meses, para que "cada uma tivesse um mês para ser ouvida" e, ao mesmo tempo, "reforçar a importância de cada música no todo".Afinal, garante, acredita "completamente" na ideia do disco como unidade musical, porque "reflete um período de vida de quem o fez, é como um pedaço de história", vertente auditiva que "se perde quando só se conhece os singles" - uma obra de arte torna-se, a seu ver, num "produto comercial, feito para funcionar nesta ou naquela rádio".De que fase é, então, este disco-espelho para Noiserv? O multi-instrumentista prefere falar em etapas de carreira. "Cada disco foi importante à sua maneira: o primeiro foi de descoberta, o segundo de consolidação, o terceiro" - 00:00:00:00, maioritariamente instrumental - "uma tentativa de fazer algo diferente, e o quarto a confirmação de uma identidade muito forte".Admite, no entanto, que os temas do disco são bastante menos decididos do que a sua estética: falo muito de querer e não querer, de me perder em pensamentos obsessivos sobre o que os outros esperam ou não de mim - "as letras abordam um bocado essa dificuldade de perceber o caminho". Da incerteza e intimidade surge o título oblíquo do disco, Uma palavra começada por N - "seria demasiado básico se fosse um disco homónimo", conta - por "ser um disco em que me exponho e falo dos meus receios, talvez por cantar em português".É, de facto, o seu primeiro disco inteiramente cantado em português. Conta que, no documentário José e Pilar (sobre a relação de Saramago com a mulher, Pilar Del Río), para o qual compôs a banda sonora, deu as primeiras passadas a compor e interpretar na língua materna, após uma carreira construída em torno do inglês, tanto como Noiserv como enquanto integrante dos You Can’t Win, Charlie Brown, com quem editou outros três discos. A experiência estimulou-lhe a vontade de experimentar essa vertente e levou-o a descobrir que é "mais meticuloso a cantar em português". "Não é que não saibas o que dizes quando cantas em inglês", explica, "mas é bastante mais pessoal na tua língua. Quando canto, sinto o que digo como mais meu."Talvez também por isso sente que Uma palavra começada por N é o seu melhor esforço até à data. Ou, pelo menos, o mais elaborado: "Fazer música nunca fica mais fácil, mas a cada novo disco adquires capacidades que te levam a sítios a que nunca foste antes" - neste caso, um resultado final "melodicamente bastante mais complexo". Ainda assim, não deixa de haver oportunidade de descobrir "a importância dos silêncios" ou, mesmo, "a magia de uma coisa menos pensada".