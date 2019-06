Virado, desta feita, mais para a natureza do que para a cidade, eis que lhe surge O Sol Voltou, nome com que Luís contava remeter para "a relação entre o dia e a noite, a luz e a escuridão", e passar "aquela sensação de estares a ouvir o disco tranquilamente e, de repente, 'olha, o título!'". Acontece na terceira faixa, Maio, que, à semelhança de Joãozinho ou da inaugural Primavera, dedilhada à guitarra e coberta de versos como "Só me reconheço em beijos teus", é apenas um dos temas que soa a banho de sol numa tarde de verão.



Em relação às letras, diz que "nunca tinha recebido tantas mensagens de identificação" - conta, com entusiasmo, como "uma pessoa disse que gostou do verso 'Se a manhã cheira a champô' porque a lembrava o cheiro dos autocarros de manhã, e era exatamente nisso que estava a pensar!"



Musicalmente, a reclusão a compor foi acompanhada do desafio de tentar tocar todos os instrumentos, o que culminou num álbum "muito ligado ao som", fruto de uma vontade de "saborear cada nota, ir a cada pormenor, sem pressas nem prazos". Trabalhando sozinho - com a preciosa ajuda, não se cansa de dizer, do produtor Eduardo Vinhas, dos estúdios Golden Pony, Diogo Rodrigues e Rodrigo Castaño -, conta que se fez valer das suas qualidades: "Não sou o músico mais virtuoso e tecnicamente evoluído, mas tenho algum jeito para trabalhar os detalhes do som. Não me custa ficar as horas que forem precisas a aperfeiçoar cinco segundos de uma música".



Não é mais do que a consequência, conclui, do "elevado grau de exigência" a que se tem vindo a sujeitar ao longo da carreira. Com 26 anos, já edita música há 11 ("Quando chegar aos 35 já posso fazer o meu DVD de 20 anos de carreira no Coliseu!"), como Cão da Morte, nos tempos de escola e faculdade, e com a sua banda, os Flamingos.



O resultado de "ter crescido e evoluído em público" pode nem sempre ser positivo: "Lancei muita música que hoje em dia não consigo sequer ouvir", admite -, mas a colheita dos "anos livres e experimentais, sem datas, regras ou grandes exigências" está, ao terceiro álbum, enquanto Luís Severo, mais do que à vista: "Fazer música com o objetivo de ser acabada e perfeita" implica, afinal, "aceitar que a imperfeição vai sempre existir".

Ele tinha-se tornado uma espécie de trovador da Lisboa contemporânea. A mistura entre a estética DIY típica das novas gerações de compositores da capital, uma calibrada sensibilidade pop e versos grandiloquentes ("Amor, és Penha de França") e singelos ("Esperei-te a demora a contar trocos para o café") captou de maneira pessoal uma realidade com que toda uma geração de lisboetas se conseguia identificar. E apesar de, hoje, o classificar como um "registo que vai estar datado daqui a uns anos", foi este disco, homónimo e de 2017, a colocar o nome de Luís Severo na lista das grandes promessas da nova pop portuguesa.Passou o ano seguinte a dar concertos por todo o País, a anotar versos e colher inspirações - "O contacto com a vida e o movimento da cidade dá-me muitas ideias, mas cada vez mais preciso de algum isolamento para as organizar" -, e já que, como o próprio o coloca, "às vezes estar em Lisboa pede não estar em Lisboa", recolheu-se em São Miguel, nos Açores, para dar forma a estes pensamentos. Depois de tanta correria, sabia que "tinha de tirar um tempo", que "era um disco que precisava de fazer para me sentir bem".