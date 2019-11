Lionel Richie atua em julho de 2020 no festival CoolJazz em Cascais

O cantor norte-americano Lionel Richie regressa a Portugal em 2020 para um concerto, no âmbito do festival CoolJazz, que decorre no verão em vários locais de Cascais, foi esta sexta-feira anunciado.

De acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado, Lionel Richie sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 25 de julho. Esta é a primeira confirmação para a 17.ª edição do EDP CoolJazz.

O regresso do cantor norte-americano a Portugal é também um regresso ao cartaz do CoolJazz, onde Lionel Richie atuou em 2015, quando o festival acontecia em Oeiras.

Lionel Richie, de 70 anos, é a voz de temas como "Hello", "All night long", "Say you, say me" e "Endless love", este último em dueto com Diana Ross.

Na década de 1960 foi vocalista e saxofonista dos Commodores, responsáveis por temas como "Easy", "Three Times a Lady", "Still" e "Sail On".

Em 1982 estreou-se a solo com um álbum homónimo, editado pela Motown, que incluía, entre outros, "You are" e "My love". O álbum mais recente de originais do cantor, "Just go", data de 2009.

Ao longo da carreira acumulou quase 40 nomeações para prémios como os Óscares, os Globos de Ouro e os American Music Awards, tendo sido "premiado 17 vezes pelos seus álbuns e temas únicos".

"Dia 25 de Julho, Lionel Richie tem encontro marcado com o EDP Cool Jazz para um concerto inesquecível, onde o público embarcará numa viagem única pelo seu reportório", refere a produtora.

O preço dos bilhetes para o concerto de Lionel Richie varia entre os 35 e os 75 euros.

O cartaz da 16.ª edição do festival CoolJazz, que decorreu em julho deste ano, inclui artistas e bandas como Diana Krall, The Roots, Tom Jones, Jamie Cullum e Kraftwerk.