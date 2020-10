Letter to You, o retorno intimista de Bruce Springsteen

O seu último álbum, Western Stars, é apenas do ano passado, mas esta é a primeira vez em seis anos (desde as sessões de High Hopes, lançado em 2014) que foi para estúdio com a sua mítica E Street Band, um elemento decisivo para os fãs tão dedicados de Bruce Springsteen.A ocasião é marcada por uma coleção de canções especial: o resultado de uma semana de composição intensiva em Abril de 2019, depois de meses de um bloqueio criativo causado pela morte de George Theiss, da E Street Band, Letter to You, editado na passada sexta, 23, é um disco mais íntimo do que o habitual para a discografia do "Boss".A crítica, que reagiu ao lançamento do seu vigésimo álbum de estúdio com adulação quase uniforme, interpretou a sua narrativa como sendo sobre a perda, o remorso, a mortalidade e o envelhecimento, bem como o poder da música de resgatar o ouvinte desses estados de espírito.A revista The Atlantic chamou-lhe "um álbum sincero e vulnerável" sobre "a arte de envelhecer bem", ao passo que o jornal The Independent comentou que os músicos "soam tão presentes e próximos que os ouvintes podem sentir que estão a violar as regras da pandemia". O consenso é que se trata de um dos melhores discos da carreira recente de Springsteen.Boa parte dessa aclamação deve-se ao trabalho prodigioso de Ron Aiello (que partilha o crédito com Springsteen), cuja produção salienta a qualidade da E Street Band ao mesmo tempo que eleva a potência emocional das canções de Bruce.A canção Ghosts e a faixa-título foram lançadas como singles, numa campanha promocional que contou ainda com um documentário "making of", um emoji de Twitter da cara de Springsteen (criado especialmente para o efeito) e um programa de rádio apresentado pelo músico, com convidados como Eddie Vedder, Dave Grohl ou o comediante Jon Stewart.