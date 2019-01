Kraftwerk vão tocar no EDP Cool Jazz

Os Kraftwerk vêm a Portugal para o festival EDP Cool Jazz. O grupo alemão de música eletrónica vai tocar no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 31 de julho, avança a SIC.O concerto está inserido na digressão 3-D, estreada em 2009 e que resulta em espetáculos com animações em três dimensões.

Os Kraftwerk estiveram pela última vez em Portugal no verão de 2017, num concerto integrado na programação daquele ano do festival Neopop, em Viana do Castelo.

O EDP Cool Jazz já confirmou também os The Roots, Jessie J, Snark Puppy e Jacob Collier, Jamie Cullum, Diana Krall e ainda Tom Jones.