Karol Conká volta a Portugal, mais dominatrix e bem sucedida

Não são só os mamilos de Karol Conká que são polémicos, são os de qualquer mulher que decida mostrá-los em redes sociais. A questão (que não se põe no caso de mamilos masculinos) já deu origem a movimentos e críticas na Internet e nos media; no seu último álbum, Karol Conká comenta-o. "Acaricia os meus mamilos/ tão polémicos", canta em Suíte, numa toada sensual que nunca esquece a alfinetada. A rapper brasileira apresenta este fim de semana em Portugal Ambulante, o seu mais recente disco.O clima é de censura, diz Karol Conká ao telefone com a SÁBADO, mas ela, como uma série de artistas brasileiros, não está pronta para se calar e a sua presença é, por si só, a intervenção. Mostra as fronteiras esbatidas do que é feminino ou masculino, como acontece com Johnny Hooker ou Liniker, exibe com cor, brilho e dourado uma imagem negra orgulhosa, bem-sucedida e dominadora. "Sei que a primeira imagem é o que fica. Quero chamar a atenção com o meu visual, assim as pessoas já esperam que a musicalidade tenha potência. A música é o meu interior", diz.Em Ambulante continua a "escrever para mudar vidas", canta, tal como no primeiro álbum, Batuk Freak. E os assuntos são o racismo, a mulher na sociedade brasileira e sobretudo a mulher negra, que alguns não aceitam que seja Bem Sucedida - como no título da canção em que canta: "Mentes mal-educadas se contentam com migalhas/ Enquanto eu e minha negrada/ Tamo no topo da parada/ E ainda usando Prada.""Algumas pessoas ignorantes esperam que, por ser negra, a minha fala seja chula [rude] e sem argumento", diz, frisando o racismo e a intolerância.Noutros temas persegue a ideia de uma mulher forte e empoderada - ouça-se Dominatrix ou Kaça -que vai ao encontro da cantora que em 2017 explicou como fazer sexo oral a uma mulher com a música Lalá - "Chega a ser hilário/Mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário/ Dedilham ao contrário.""Antes de saber que era feminista, falava que eu era forte, que era menina de atitude. Foi por isso que escolhi o rap, achava que isto não cabia na mpb", conta sobre o seu percurso desde o rap inspirado pela norte-americana Lauryn Hill até a uma sonoridade onde se encontram as rimas de intervenção social e de afirmação pessoal, mas também sonoridades que namoram com a pop. "Sou uma artista múltipla", confessa, "mas não tenho a mínima vontade de deixar de rimar", confessa.A montanha-russa que emoções que é Ambulante - ora sentimos saudade, ora queremos exibir riqueza - está sábado em Lisboa (Jameson Urban Routes, Musicbox, 0h30) e domingo no Porto (Hard Club, 21h). "Espero que alguém possa subir ao palco para dançar comigo igual à Beyoncé."