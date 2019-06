Jorge Ben Jor: um samba com misto de maracatu

É um dos lendários da música brasileira e responsável por êxitos mundiais como Mas Que Nada, País Tropical ou Zazueira. Aos 74 anos, Jorge Ben Jor continua a ter uma palavra a dizer na música, assinando colaborações com novas gerações de artistas. Do Samba Esquema Novo a Mete Goal, mais recente composição do carioca, fizemos uma retrospectiva de mais de 50 anos de carreira, à boleia do concerto do NOS Primavera Sound.

Se há concertos que ficam para a história, aquele que Jorge Ben Jor deu no passado dia 8 de Junho, no NOS Primavera Sound, é certamente um deles. Transformou o Porto, pintado de lusco-fusco alaranjado, num país tropical, despejou de sorriso aberto uma enxurrada de temas orelhudos e abençoou a plateia com palavras de amor e "Salve Simpatia". Horas antes, a SÁBADO sentou-se com o músico carioca no backstage e, ainda com o soundcheck a ressoar nos ouvidos, partimos para uma conversa de quase meia hora onde os anos foram rolando conforme a maré, "tamo bem, não é?".

No olimpo da música brasileira

Aproveitando um desabafo de Tim Bernardes, músico brasileiro que nessa tarde também tocou com a sua banda O Terno, lançámos para a mesa o epíteto de lendário com o qual apelidou Jorge Ben Jor. "É difícil", soltou o músico resguardado nos seus óculos escuros, "procuro seguir sempre o caminho da boa música e da boa poesia, porque eu sou um poeta urbano e suburbano. Graças a Deus tenho o meu público, um público que no Brasil se vai renovando e que vai do adolescente ao pai do adolescente. Sou considerado um dinossauro da música brasileira, mas estou-me sentindo bem."

O caminho de Jorge Ben na música – que só ficou Jor em 1989, para evitar qualquer confusão com George Benson - começou em 1963. Criou o seu próprio estilo swingado, esse samba mestiço, misto de maracatu, que bebeu do rock, do funk, do jazz e da bossa nova para se dar ao mundo como Samba Esquema Novo. "Quando saiu o meu primeiro disco, ninguém sabia que ritmo eu estava fazendo nem havia um nome certo para o qualificar. Porque não era um samba tradicional nem era bossa nova, era uma mistura que eu fazia de harmonias simples, mas fortes. Era diferente de todos os ritmos que havia no Brasil, principalmente dos do Rio de Janeiro. Então foi apelidado de Samba Esquema Novo, hoje chamado de samba-rock."

Nessa época, conta, ouvia-se a sul do equador muita música americana, muitos clássicos, "mas do que nós gostávamos mais era de rock’n’roll". Elvis Presley e Little Richard, "de quem eu gosto e até hoje escuto", estavam na lista de preferidos, mas o ídolo do músico carioca, natural da Tijuca, era João Gilberto. "É uma figura incrível e continua a ser o nosso ídolo".

Por nosso entenda-se o ídolo de Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, tudo referências de uma geração de ouro no Brasil na qual o nome de Jorge Ben Jor estará para sempre associado. Não é por acaso que em 2008, a Rolling Stone Brasil considerou o autor de Mas Que Nada como o quarto maior artista da história da música brasileira, atrás de Roberto Carlos, Carmen Miranda e Caetano Veloso. "Sou mais um na música brasileira e resisto".

Décadas de 60 e 70: Do Fino da Bossa ao Divino Maravilhoso, passando pela Jovem Guarda

Samba Esquema Novo (1968) foi apenas o tiro de partida de uma carreira que engrossou sucessos nas décadas de 60 e 70. País Tropical ou Que Pena, do álbum Jorge Ben [Criola] (1969); Oba lá Vem Ela, de Força Bruta (1970); Zumbi, música sobre um dos míticos líderes contra a escravidão na América, do disco A Tábua de Esmeralda (1974), o mais alquímico da carreira do cantor; o magnífico Gil e Jorge (1975) lançado ao lado de Gilberto Gil, cheio de ritmos e repetições hipnóticas, melodias orientais, como em Taj Mahal ou Filhos de Gandhi; ou África Brasil (1976) de Umbabarauma, são trabalhos imprescindíveis para compreender a versatilidade estética de Jorge Ben. E se por um lado essa versatilidade teve o condão de manter o músico sempre actual e querido pelas novas gerações, por outro também gerou alguma controvérsia, como aconteceu logo após o lançamento de Samba Esquema Novo.

"Na altura fui convidado para um programa selecto chamado Fino da Bossa." Apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, o Fino da Bossa representava a ala mais sambista da música brasileira, "só convidava cantores considerados do fino". "Como no primeiro disco vendi logo cem mil cópias, então fui convidado para cantar lá".

A ideia inicial era que Jorge Ben Jor participasse em seis programas, mas tudo mudou quando apareceu Erasmo Carlos e Roberto Carlos com o Jovem Guarda. "Um dia o Erasmo chegou para mim, "pô, você não quer cantar lá com a gente?", aí eu perguntei, "dá para cantar meu estilo?", e ele "dá pô"! Então eu fui para o Jovem Guarda".

Embora fossem transmitidos na mesma estação televisiva, os dois programas eram rivais: de um lado havia os sambistas, do outro o chamado iê-iê-iê, o rock’n’roll brasileiro que bebeu influências dos Beatles. Depois de ter cantado Agora Ninguém Chora Mais no Jovem Guarda, as portas do Fino da Bossa fecharam-se para Jorge Ben Jor. "Quando eu voltei na segunda-feira para cantar no programa, estava lá escrito "você não pertence aqui, você está fora", e eu, "mas porquê?", "cantou no programa do inimigo!", e solta uma gargalhada para o ar.

Mais tarde, em 1968, foi a vez de Divino Maravilhoso, o programa tropicalista de Caetano Veloso e Gilberto Gil. "Veio outra vez a pergunta, "dá para cantar meu estilo aí?", e eles, "dá pô!" outra risada inevitável, recupera o fôlego, "e aí eu fui".

Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza

Participar no Fino da Bossa, Jovem Guarda e Divino Maravilhoso é o equivalente a ser adepto do Flamengo, do Fluminense e do Vasco da Gama ao mesmo tempo e adorar todos por igual. Mas no futebol, ao contrário do que acontece na música, Jorge Ben Jor só vê uma cor. Duas, em boa verdade.

"Desde garotinho que o meu time do coração é o Flamengo" diz com orgulho lembrando que chegou a frequentar as escolas infanto-juvenis do clube, apesar do pai não ser adepto do mesmo clube, "eu contrariei ele", nota com malandragem na voz. A razão para ter virado rubro-negro deve-a ao ambiente eufórico vivido no Estádio do Maracanã e à banda Charanga, fundada por Jaime de Carvalho. Com 76 anos de existência, a Charanga é o mais antigo grupo de adeptos organizado do Brasil e caracteriza-se pelas músicas exultantes e barulhentas de apoio ao Flamengo. "Eles ficavam tocando papapapaaaa pa pa pa pa, para alegrar a torcida. Você via aquele pessoal com bandeiras, as cores vermelho e preto, era uma coisa bonita."

Dessa paixão surgiram muitos dos grandes êxitos de Jorge Ben Jor. De Camisa 10 da Gávea, em homenagem a Zico, a País Tropical, que canta "sou Fla Fla, ela é Me Me", passando por Umbabarauma, a história do primeiro jogador africano [Babaraum] que o músico viu jogar na Europa, "de uma maneira trôpega estilo tropical, estilo jogador brasileiro", há várias que falam de futebol, "a gente podia ficar a falar até amanhã disso!".

Há uma, contudo, que não pode faltar nesta lista e que até envolve um clube português. "Fio Maravilha tem uma história incrível!", começa por contar. "Foi num torneio de Verão que se fazia antigamente com os melhores clubes. Na época [em 1972] foi o Racing da Argentina, o Vasco da Gama e o Flamengo do Brasil, e o Benfica de Portugal. A final ficou entre o Flamengo e o Benfica, que jogava para o empate. O Flamengo para ser campeão tinha que ganhar e o Benfica estava sendo campeão até aos 33 minutos do segundo tempo. Aí aconteceu que um jogador, que não era como um Eusébio ou um Pelé, apareceu", e solta os versos olhando para cima, revivendo mentalmente toda a jogada:

E novamente ele chegou com inspiração

Com muito amor, com emoção

Com explosão e gol

Sacudindo a torcida aos trinta e três minutos do segundo tempo

Depois de fazer uma jogada celestial em gol!

Tabelou, driblou dois zagueiros

Deu um toque, driblou o goleiro

Só não entrou com bola e tudo

Porque teve humildade em gol!

Fio Maravilha, "nós gostamos de você", ficou eternamente para a história graças a Jorge Ben Jor. "Mas hoje eu canto Filho Maravilha, não canto mais Fio", desabafa, "porque eu sofri um processo dele e da família dele", por questões de direitos de autor. "No final eu ganhei a causa e foi lindo porque o juiz escreveu, "quem me dera que alguém falasse da minha simpatia, das minhas virtudes, do meu trabalho, elevando-o assim". Ganhei a causa, mas ficou Filho."

Hoje continua a escrever sobre futebol – e quem sabe, com Jorge Jesus ao leme do seu Flamengo, que mais inspirações poderão surgir daí: "Jorge é um xará bem recebido", afirma em jeito de premonição. Se tudo correr bem, ainda vamos ter uma música em homenagem ao treinador português.

Espalhando simpatia até hoje

Manter-se no sucesso durante tantas décadas não foi obra do acaso e para isso Jorge Ben Jor tem uma justificação. "Se eu me apresentar bem num lugar, mesmo que seja muito ruim, as pessoas veem o espectáculo e saem falando bem. Para mim, foi isso que deu certo". Isso e a capacidade constante de se reinventar. Dos tempos de Samba Esquema Novo até Recuerdos de Asunción 443 (2007), o último álbum de estúdio assinado por Jorge Ben Jor, o universo discográfico sofreu uma enorme transformação, com o digital a liderar a revolução, "só no museu é que você compra disco", brinca.

"No meu tempo as gravadoras eram de gente que gostava de música, como o André Milani, da Polygram. Ele chegava para você, "vocês só vão entrar no estúdio quando acharem que estão prontos, não têm que entrar assim de qualquer maneira", era assim que ele falava. Agora os caras querem uma coisa muito rápida e perde-se ali um cantor ou um compositor porque nem todo o mundo tem aquela vontade de insistir, "ah, não deu certo, quero parar". Por causa disso a música ficou na gaveta."

Ainda assim, Jorge Ben Jor tem-se renovando ao lado de artistas da nova geração com quem grava versões das suas músicas antigas ou colabora em produções actuais. O sucesso mais gritante e mundialmente conhecido foi catapultado à boleia de Mas Que Nada, canção regravada por Sérgio Mendes e pelos Black Eyed Peas para o Mundial de 2006, mas os primeiros artistas com quem colaborou foram os Skank.

"Quando eles pediram a primeira música eles não tinham nada. O Samuel [Rosa] veio falar comigo porque iam fazer um teste para a gravadora, e aí eu perguntei, "de que músicas é que vocês gostam?" Como eles são meninos, todos gostam de futebol, sugeri a Cadê do penalti [do álbum A Banda do Zé Pretinho, de 1978]. A música saiu no álbum homónimo de estreia dos Skank, em 1993, "e felizmente foi um sucesso".

A mítica banda de rock brasileira Paralamas do Sucesso, a estrela pop Fernandinha Abreu, o grupo Mundo Livre S/A, referência maior do movimento manguebeat nascido no Recife no início da década de 90, os rappers Emicida, Mano Brown, Dexter, Racionais MC e Rappin' Hood são outros dos muitos nomes com quem Jorge Ben Jor tem assinado produções nos últimos anos. "Curto muito trabalhar com eles", diz sem rodeios. "Os meus contributos nestas parcerias às vezes são instrumentais, para incluir a minha guitarra, outras vezes é para mexer na letra, para adocicar um pouquinho. Através do meu lado de poeta eu vejo como é que a gente pode transformar uma música e as coisas têm saído certo."

Aos 74 anos, o músico carioca não tem vontade de parar, "procuro fazer o meu trabalho de uma maneira bem moderna, actual e digital e estou lançando coisas novas através da internet – "Oh Luisinho", chama pelo seu sobrinho que acompanha a comitiva, "qual é o lançamento que a gente fez agora pela internet lá [no Brasil]?" e à resposta Mete Goal recosta-se no sofá com um aceno de cabeça, "é uma música que fala de futebol". A esta e a "São Valentim", outro dos recentes êxitos impulsionados pelas redes sociais, mais surgirão, como a regravação de Menina Mulher da Pele Preta, que o músico promete lançar em breve.