Festival Semibreve, ou a arte de compor quadros sonoros

O lado bom de se passar muito tempo longe de um lugar querido é podermos, sem recurso a grande abstração, manter a perspetiva distanciada que nos permite verdadeiramente olhar de fora para dentro. É o caso de Braga, cujo mosaico de culturas, influências e tradições nunca cessa de nos surpreender: o comércio local instalado em prédios históricos, a noite vibrante a partilhar as ruas estreitas com espaços literários e culturais e a convivência de múltiplas nacionalidades fazem lembrar uma pequena e hipercondensada metrópole no extremo norte do país.





E para uma cidade com tantos símbolos da tradição religiosa portuguesa, não há melhor contrapeso do que uma iniciativa que canaliza para o seu seio muito do que de melhor se faz nos movimentos artísticos de vanguarda. Mais do que um mero festival de música eletrónica, otem-se imposto, com o passar dos anos, como um autêntico bastião da nova arte digital.

Tudo isto num evento que, longe de se circunscrever às elites, afirma-se como bastante inclusivo. Os bilhetes para o festival, que reúne concertos, instalações, conversas e workshops em espaços icónicos como o Theatro Circo e o gnration, escassearam bastante antes do seu início, e as salas consistentemente cheias foram testemunha de um público que já sabia ao que ia – a composição de quadros sonoros esteve, como previsto, na ordem do dia.

Não haveria abertura que melhor exemplificasse esse conceito do que a de, que, com 86 anos, não tem muito mais a provar neste âmbito. O seu equipamento, um computador ao lado de um sintetizador modular, foi o perfeito símbolo de uma performance audiovisual feita de contrastes: a dicotomia entre o analógico e o digital, sim, mas também entre as paisagens minimais e o caos aboluto, os sons naturais da água e da respiração e os maquinais – e, na sua componente visual, cortesia de, a proximidade dos organismos microscópicos amplificados superimpostos à imensidão das galáxias e nebulosas. Uma masterclass sonora, em suma, que nos encheu os sentidos de beleza.

Com um percurso ligado ao rock industrial de Nine Inch Nails, o italiano, que se lhe seguiu no Grande Auditório do Theatro Circo, não passaria por outro. Com uma sonoridade de bastante maior negrume e peso, fez vibrar as estruturas do teatro com um baixo que se sentia nos ossos, fazendo acompanhar as suas composições de expressivos pequenos filmes que, em conformidade, enfatizavam a expressividade do corpo humano, a contacto e o movimento, e promoviam interessantes reflexões sobre o reconhecimento, a perspetiva e a dimensionalidade. Bastante mais palpável – e, ainda assim, incrivelmente cerebral e hipnótico – foi tanto mais pertinente por ser colocado ao lado de algo em todos os sentidos tão distinto.

Embora mais afeta à programação convencional do, a programação do gnration deste primeiro dia foi, ainda assim, igualmente conceptual:, com as suas constelações repetitivas e de inclinação industrial que quase fariam lembrar um cenário pós-apocalíptico; e, com uma mescla tão incrivelmente convincente entre o divertido e o nostálgico que nos sentimos como num videojogo, a saltar de nuvem em nuvem em direção ao próximo clímax.