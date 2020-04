Curado por Lady Gaga e com nomes da dimensão de Paul McCartney, Elton John e Stevie Wonder, o Festival One World, anunciado para a madrugada de 18 para 19 de abril, acaba de acrescentar dezenas de novos nomes ao seu cartaz - músicos, atores e apresentadores que se unem para combater a proliferação do novo Coronavírus.Entre os músicos, destacam-se as presenças ilustres de Taylor Swift, Alicia Keys, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith, Pharrell Williams, Camila Cabello ou Shawn Mendes, que se juntam aos já anunciados Lizzo, Kacey Musgraves ou Billie Eilish em atuações a partir de suas casas que serão transmitidas por todo o mundo.Entre os atores, aos já confirmados Kerry Washington e Idris Elba juntam-se Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker ou Jason Segel. Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey marcam presença do lado dos apresentadores de televisão e, no desporto o piloto Lewis Hamilton junta-se ao futebolista David Beckam.Em Portugal, o programa, que começa à 1h da manhã de domingo, 19, é transmitido pela MTV, TVI e Rádio Comercial, e antecedido de um warm-up com comentários de Diogo Beja e Nuno Markl, a partir da meia-noite. O festival é transmitido também em plataformas online como o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube e o Amazon Prime.Os donativos pedidos ao longo do programa revertem para a Organização Mundial de Saúde no combate ao Covid-19. Veja a lista completa de confirmados aqui