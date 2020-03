Todo o dinheiro angariado com o álbum será doado ao fundo de apoio MusiCares COVID-19, criado com o objetivo de atenuar o impacto do vírus na indústria da música - uma das mais afectadas pelas quarentenas impostas pela pandemia.



Ouça e descarregue





Neue Philharmonie Frankfurt, e custa 10 dólares ou mais.Todo o dinheiro angariado com o álbum será doado ao fundo de apoio MusiCares COVID-19, criado com o objetivo de atenuar o impacto do vírus na indústria da música - uma das mais afectadas pelas quarentenas impostas pela pandemia.Ouça e descarregue aqui o álbum solidário de Father John Misty.

Father John Misty, nome artístico de Josh Tillman, lançou, através do seu Bandcamp, um álbum ao vivo destinado a combater alguns dos efeitos nefastos da pandemia do Coronavírus.Off-Key in Hamburg, gravado em agosto de 2019 na Alemanha, é composto por 20 faixas dos seus quatro álbuns - Fear Fun, I Love You Honeybear, Pure Comedy e God's Favorite Customer - tocadas com a sua banda e a