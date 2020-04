Ex-Walkmen desafia Matt Berninger dos The National para tema solidário. Veja o vídeo

Resultado de uma parceria do líder dos The National, Matt Berninger, e do ex-Walkmen, Walter Martin, Quarantine Boogie (Loco) é um bem humorado novo tema sobre a vida em confinamento durante a pandemia de Covid-19 e chega às plataformas digitais com um pedido de ajuda: donativos para a associação City Harvest, que distribui alimentos às crianças e famílias em dificulade da cidade de NOva Iorque."Estava a sentir-me estranho, de barba por fazer, quando passava um mês da quarentena", canta Martin. Logo entra Berninger, a ajudar: "As minhas poupanças sumiram, não posso tocar na cara, e o único sítio onde me sinto seguro é numa videoconferência."É neste tom descontraído que Martin, que editou o seu álbum a solo The World at Night no início do ano, aproveita para fazer o seu apelo, acrescentando um agradecimento à mulher, Melissa, que "ajudou as nossas filhas nos trabalhos de casa enquanto eu fazia esta canção ridícula na cave".