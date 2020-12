Outrora parte da vaga de psicadelismo australiano que varreu o mundo no início da década, os King Gizzard & the Lizard Wizard podem hoje dizer que conquistaram o seu espaço no panorama internacional. Deram-se a conhecer à boleia da onda iniciada pelos Tame Impala de Kevin Parker, mas o sexteto de Melbourne não tardou a demarcar-se de grupos como os Pond ou os Jagwar Ma , e não apenas pelo seu excecional ritmo de trabalho: em apenas oito anos, acabam de lançar o seu 16º álbum de estúdio, K.G. Como se não bastasse esta produtividade, os King Gizzard tornaram-se, como quase ninguém no panorama musical atual, adeptos de procurar formas progressivamente mais complexas de transgredir os seus limites. Eyes Like the Sky (2013) é um "audiobook western psicadélico" com narração do início ao fim; Quarters! (2015) está dividido em quatro partes iguais de exatamente 10 minutos e 10 segundos; e Nonagon Infinity (2016) é composto de nove faixas interligadas num ciclo eterno.Pelo caminho, aperfeiçoaram a arte de incorporar diferentes vertentes do rock - do mais malemolente surf rock à robustez do thrash metal, passando pelo rock progressivo, jazz fusion, boogie e até óperas rock - mantendo, em simultâneo, a sua sonoridade característica. Hoje, são tão conhecidos pela multiplicidade do seu vasto catálogo quanto pelos dinâmicos e enérgicos concertos ao vivo, que trouxeram a Portugal, por exemplo, nos festivais NOS Primavera Sound e Vodafone Paredes de Coura.Por telefone, o baixista Lucas Harwood afirma: "A melhor qualidade dos Gizzard é sermos livres para nos expressarmos como quisermos". Conta que "a banda é tão versátil e abrangente que qualquer pessoa pode trazer o que quiser, e damos-lhe uma hipótese" - foi essa "a nossa regra desde o início: não há regras".Em 2017, impuseram-se a tarefa hercúlea de lançar, até ao fim do ano, cinco álbuns de originais (que cumpriram com excelência) e é aí que começa a história deste seu 16º trabalho, editado quase quatro anos depois. É que o primeiro destes discos de 2017, Flying Microtonal Banana (FMB), introduziu mais uma nova componente, a música microtonal, e K.G., subintitulado "Explorações à Afinação Microtonal, Vol. 2", é a sequela direta dessas experiências.O interesse no estilo começou quando Stu Mackenzie, vocalista e principal compositor da banda, "trouxe da Turquia um baglama, uma espécie de alaúde com trastes microtonais, e escreveu algumas canções nele". A banda decidiu investir na experiência: "Modificámos as nossas guitarras elétricas para passar o som pelo ‘filtro Gizzard’." O primeiro single de FMB, Rattlesnake , é um bom exemplo.A música em questão, característica dos países árabes mas pouco praticada no Ocidente, subdivide os intervalos mínimos entre os tons que normalmente se encontram em instrumentos como a guitarra ou o piano - entre o mi e o fá, ou o ré bemol e o ré. Lucas Harwood conta que é uma boa forma de "quebrar a monotonia": "Quando pegas no mesmo instrumento há anos, corres o risco de ficar encravado, mas um instrumento microtonal presta-se a diferentes afinações e abre novas possibilidades".Só que, ao passo que em FMB se serviram apenas das guitarras, neste descobriram "que há uma série de instrumentos eletrónicos que se podem afinar desta forma, mesmo alguns sintetizadores dos anos 80". Daí que este volume 2 das explorações à microtonalidade esteja "bem mais preenchido de sons eletrónicos e sintetizados", uma estética facilitada, também, pelo contexto pandémico."O início do disco ainda foi gravado em conjunto, em pequenos grupos, mas a maior parte de K.G. foi feita já em isolamento, com cada um a gravar coisas em casa e a contribuir com pequenos pedacinhos", conta o baixista. Isso "inclinou o disco para a sonoridade eletrónica", encontrada, por exemplo, em Some of Us , "mas também acústica", como em Honey ou Straws in the Wind , canções que "mal podemos esperar para experimentar ao vivo".