Em agosto, o Jazz invade Lisboa, Porto e Coimbra

Todos os anos, a Fundação Calouste Gulbenkian traz ao País alguns dos maiores artistas internacionais do universo mais experimental do jazz, num evento em que já passaram artistas como John Zorn, Marc Ribot ou Peter Brotzmann - o Jazz em Agosto.Este ano, a pandemia impediu que o evento se realizasse à escala internacional, mas a instituição não deixou de valorizar este género na sua dimensão nacional: em 10 datas entre as cidades de Lisboa, Coimbra e Porto, apresenta alguns dos mais destacados e vanguardistas artistas de jazz portugueses entre 31 de julho e 9 de agosto.A capital sedia a maior parte dos concertos, que decorrem no Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Gulbenkian, sempre às 21h30: o coletivoinaugura o festival na sexta, 31, seguido de, com o espetáculo Impermanence, no sábado, 1 de agosto; e a harpistae o trio, no domingo, 2.No fim de semana seguinte, tocam, no mesmo espaço e à mesma hora,, com o espetáculo Liturgy of the Birds (sexta, 7/8); o quinteto liderado por, a interpretar o disco Parallel Realities (sábado, 8/8) e o sextetoe o quinteto de, que apresenta Dentro da Janela (domingo, 9).Em Coimbra, os espetáculos decorrem na Casa das Artes Bissaya Barreto, às 18h: o, com Hugo Antunes no baixo e Pedro Melo Alves na bateria, toca no sábado, 1, e os, compostos por Sérgio Carolino, Mário Delgado e Alexandre Frazão, no sábado seguinte, dia 8/8.Já no Porto, é a Sala Porta Jazz que sedia, sempre às 19h concertos do quarteto composto por(domingo, 2/8) e do, no outro domingo, 9/8.A entreda para todos os concertos tem o preço único de €10. Consulte a programação completa no site da Fundação Gulbenkian