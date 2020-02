Duran Duran, a-ha, Bush e Xutos & Pontapés no Rock in Rio

Já há bandas para o dia 27 de junho do Rock in Rio-Lisboa: Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés e Bush vão atuar no Palco Mundo, avança a SIC.A banda de abertura serão os Bush que tiveram sucesso na década de 90 devido a temas como "Glycerine" ou "Swallowed".

Já os Xutos & Pontapés são a única banda portuguesa a marcar presença em todas as edições do Rock in Rio-Lisboa, desde que o festival foir organizado pela primeira vez no Parque da Bela Vista, em 2004.

Já os a-ha são uma banda de culto norueguesa que se prolongaram nos últimos anos graças à canção "Take on Me" e que chegaram a ter o recorde do Guiness para maior audiência pagante num concerto de rock pago. Curiosamente esse recorde foi obtido no Estádio do Maracanã, no Brasil, durante o Rock in Rio Brasil de 1991.Já os Duran Duran são uma das mais famosas bandas dos anos 80 do século passado, graças a canções como "The Wild Boys", "Rio" ou "Hungry Like the Wolf".

A nona edição do Rock in Rio-Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Os bilhetes têm preço único diário de €69 e os passes de fim de semana custam €112.





20 junho

Palco Mundo

The Black Eyed Peas

Camila Cabello

Ivete Sangalo

David Carreira

Galp Music Valley

I Love Baile Funk

Rolezinho

Iza

Cafuné

Bárbara Tinoco

Roda de Samba

21 de junho

Palco Mundo

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

Galp Music Valley

Xinobi

Incubus

The Black Mamba

Ego Kill Talent

El Columpio Asesino

Doctor Pheabes

Somersby Pool Parties

27 de junho

Palco Mundo

Duran Duran

A-ha

Xutos & Pontapés

Bush

Galp Music Valley

Delfins

Ney Matogrosso

Banda do Filme Variações

Somersby Pool Parties

28 de junho

Palco Mundo

Post Malone

Anitta

HMB

Galp Music Valley

DJ Big

Mundo Segundo & Sam The Kid

Plutónio

Giulia Be

Projota

Grognation

Somersby Pool Parties