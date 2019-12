Dead Combo: "A nossa música é maior do que nós"

Tó Trips e Pedro Gonçalves gostariam que soubéssemos que, apesar de tudo, continuam a ser amigos. "Somos dois gajos que há 16 anos estão todos os dias juntos, é normal que às tantas nos chateemos", diz Pedro, ao que Tó acrescenta: "É uma relação, como todas as outras."Na verdade, diz Gonçalves, já estiveram para acabar "uma data de vezes", mas ponderaram sempre, adiando o fim: "A nossa música é maior do que nós os dois e as nossas diferenças." Desta vez, no entanto, parece que é mesmo certo: um ano após uma doença oncológica - de que, garante, já está recuperado - ter afastado o multi-instrumentista de parte da digressão de Odeon Hotel, o último álbum, os Dead Combo anunciaram o fecho do capítulo. "Tem mais a ver com pôr um fim nisto", acrescenta Tó Trips. "Como tudo, tem um fim."E que melhor local para arrancar com este Fim, digressão nacional de despedida com 10 datas marcadas de janeiro a março (mas que se poderá estender até 2021), do que aquele onde tudo começou? "Temos uma ligação forte à Zé dos Bois", espaço icónico do roteiro cultural lisboeta onde, como conta Pedro, "ensaiámos numa sala por cima da casa de banho, gravámos um disco [Quando a Alma Não é Pequena, de 2006] e tocámos imensas vezes".Além disso, acrescenta Tó, "foi durante anos a nossa casa, passávamos aqui os dias e as noites" - "mais as noites do que os dias, a mamar copos...", entrepõe-se Pedro -, numa vida boémia que, através do contacto com "artistas, cineastas, atores, músicos e pintores", moldou a narrativa ficcionada das personagens dos Dead Combo, os "fadistas western" cuja pele Pedro e Tó vestem sempre que entram em palco.No pequeno espaço do Aquário da ZDB, onde, um mês antes da principal leva de concertos do Fim, se instalaram por duas noites para dar início à despedida, apresentaram-se sozinhos, "como se fosse uma recriação de quando começámos, e como tocámos por 10 anos". A propósito, Pedro Gonçalves refere: "Há malta que nos conheceu agora e pensa que os Dead Combo são seis ou sete gajos. Esta é uma forma de essas pessoas terem a oportunidade de ver como é que isto era no início, quando não éramos tão conhecidos."Num "passeio pela história desta carreira", em que esteve em evidência "o esqueleto das canções" que lhes reservaram um lugar de destaque na música portuguesa, a dupla revisitou boa parte da sua obra, dos cantos recônditos dos seus primeiros discos - Rumbero, O Assobio ou Cacto, "talvez a primeira música dos Dead Combo" - aos maiores êxitos: o frenesim de Deus Me Dê Grana, a fadada Esse Olhar Que Era Só Teu ou a já icónica Lisboa Mulata. Numa apresentação, em iguais partes, eletrizante e intimista, alternadamente contida, ao ponto do quase silêncio, e ensurdecedora, notou-se uma certa candura na troca de energias entre o público e o palco, e a emoção do adeus foi uma constante. Houve direito a dedicatórias às filhas de Tó e Pedro - com os temas Zoe Llorando e Welcome Simone -, bem como a uma figura histórica da ZDB, Dona Emília, culminando com um apelo à doação a uma ONG de apoio aos refugiados presos na fronteira europeia, e um comovente agradecimento: "Por nos deixarem, por todos estes anos, ser estes gajos que estão aqui a entreter-vos.""Nestes 16 anos, houve muitas histórias para contar", conta Tó Trips quando lhe perguntamos se a partida tem um gosto particular - "noites de que te vais lembrar, pessoas que te marcam, em todas elas há uma história, faz parte da vida" - ao que Pedro acrescenta que "à sua maneira, todas as noites foram especiais, umas com mais gente, em sítios enormes, outras em espaços minúsculos, mas todas importantes". Trips ressalva que a banda nunca teve grandes planos: "Dois gajos que fazem música instrumental nunca estariam à espera de chegar a algum lado, de tocar no Coliseu, mas sempre tivemos a sorte de as pessoas gostarem da nossa música.""Continuamos a ter orgulho no nosso legado, que construímos com muito amor e carinho", salienta Pedro - e Tó completa: "Se não nos orgulhássemos disto, nem anunciávamos nada. Cada um ia à sua vida, não havia cá fins e anúncios." O objetivo, afinal, foi sempre esse: "Sempre fomos só dois gajos que têm amor à música e acreditaram nela, sem cedências, sem se levarem muito a sério e sem pensarem se vai vender mais ou menos. Essa é a nossa maior conquista."Cineteatro Avenida, Castelo Branco • Sáb., 11/1/20Cineteatro João Mota, Sesimbra • Sáb., 25/1/20Cineteatro de Estarreja • 6.ª, 7/2/20Local a Anunciar • Sáb., 8/2/20Cineteatro Capitólio, Lisboa • 6.ª, 14/2/20Teatro Pax Júlia, Beja • Sáb., 29/2/20Teatro Virgínia, Torres Novas • Sáb., 7/3/20Local a Anunciar, Porto • Sáb., 21/3/20Local a Anunciar • 6.ª, 27/3/20Auditório Municipal, Albufeira • Sáb., 28/3/20• Bilhetes desde €10