Serão duas noites de intervenção - da política à crítica social, do ativismo ambiental às lutas contra a discriminação de raça e género -, num cartaz assente em dois eixos: a preservação da memória, trazendo o legado histórico da música de protesto, e as lutas atuais, dando voz a novos artistas.Com bilhetes diários a €7,50 e passes a €10, o Festival do Maio traz ao Parque Urbano do Seixal, na sexta, 10, às 21h, Fausto Bordalo Dias, seguido de Capicua - que convida Sara Tavares e a rapper angolana Eva Rapdiva para compor o projeto Mulheres da Lusofonia - e o realizador sérvio Emir Kusturica, a recriar, com a sua The No Smoking Orchestra, clássicos das bandas sonoras dos seus filmes.No sábado, 11, há Pedro Jóia e Quarteto Arabesco, canções de protesto ibero-americanas com novos arranjos, pela orquestra Sinfonietta de Lisboa, coro e solistas como António Zambujo, Lura, Úxia e Vitorino e o DJ-set de Luís Varatojo A Revolução Não Passa na Televisão.