Já singrou em todos os tamanhos. Com os Silence 4, deixou marca indelével na música portuguesa da viragem do século. A solo, encheu arenas e tornou-se num dos nomes mais conhecidos do nosso País. Agora, face ao perigo imposto pelo Coronavírus, volta a ser pequeno, e apresenta-se a partir de sua casa no Festival Eu Fico em Casa.Nascido em Leiria, licenciou-se em Cinema e começou a carreira como fotógrafo de moda, antes de se celebrizar como voz da curta mas bem-sucedida carreira dos Silence 4, que lançaram Silence Becomes It em 1998 e Only Pain is Real em 2000. Em 2014, reuniram-se para dois concertos especiais e uma edição de raridades, Silence 4 Songbook 2014.A partir de 2003, lança-se na carreira a solo, editando, além do álbum Humanos, com a banda do mesmo nome, sete álbuns de originais que conquistaram o público português - sendo o último, Radio Gemini, de 2018 -, e um disco de homenagem a um dos maiores compositores de sempre: BOWIE 70 - A Tribute by David Fonseca.É conhecido tanto pela voz portentosa como pela grandiosidade do seu espetáculo ao vivo, que assume, desta feita, uma roupagem mínima. Na terça, 17, a partir das 22h, é um dos cabeças de cartaz do #FestivalEuFicoEmCasa, com uma performance transmitida no seu perfil oficial de Instagram, @davidfonseca.Assista, abaixo, à performance de David Fonseca de Oh My Heart, do disco Radio Gemini: