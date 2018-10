Crítica de Música: Digital Garbage, dos Muddhoney

Digital Garbage, dos Mudhoney

Os Mudhoney já andam nisto há 30 anos e, ainda que poucos se tenham apercebido, são eles que mantêm o grunge vivo. Se a carreira da banda começou com hinos como Touch Me I'm Sick, por trás de um sarcasmo muitas vezes considerando infantil, Mark Arm e a sua banda são quase sempre certeiros nas suas observações. Lembre-se Overblown, de 1992, em que cantavam "Everybody loves us, everybody loves our town".Digital Garbage, o seu décimo disco, leva-nos para um cenário que não se afigurava provável: os Mudhoney em modo protesto político e mais ligados à realidade social do seu país. Nesse sentido, o álbum é a prova irrefutável de que Trump conseguiu chatear mesmo muita gente, incluindo aqueles que por hábito não se envolvem em questões políticas.Digital Garbage, podendo ser considerado um disco de protesto, aproxima-se muito da feição e modo de expressão do punk dos anos 80: directo, mordaz e certeiro, tanto no que respeita à sonoridade como às letras.Ou seja, Digital Garbage, além de elevar a banda mais descontraída de Seattle ao estatuto de "músicos de protesto", é o suficiente para garantir aos Mudhoney o trono do grunge.Mesmo que não fosse por mérito próprio, depois das mortes de Cobain (Nirvana), Staley (Alice in Chains) e Cornell (Soundgarden), sobrariam apenas os Pearl Jam que estão excluídos à partida porque, na verdade, nunca foram grunge.Crítica de Filipe Lamelas: 4 EstrelasGrunge• Ed. Sub Pop€17,90