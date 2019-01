Crítica de Música: Deerhunter - Why Hasn't Everything Already Disappeared?

Filipe Lamelas sobre o novo álbum da banda de Bradford Cox

Quando Bradford Cox se refere à sua banda, os Deerhunter, como sendo subvalorizada e remetida para um nicho específico, não reclama mais atenção ou reflete uma carência absurda. Constata, de forma certeira, um facto e uma circunstância que, aliás, agradece. Nos seus tempos livres, Cox prefere a companhia exclusiva do seu cão, longe da ribalta. De algum modo, esta postura pessoal do vocalista dos Deerhunter contrasta um pouco com a exuberância da sua música e com registos autobiográficos que parecem desdizer a falta de necessidade de atenção.



Why Hasn't Everything Already Disappeared? (WHEAD?), o oitavo disco da carreira da banda, foge da aspereza de Monomania (2013), ao mesmo tempo que rejeita a hermeticidade de Fading Frontier (2015), centrando-se numa lógica própria, em que as contradições são exorcizadas de forma subconsciente.



Da mesma forma que é um álbum envolvente, consegue afastar-se da tal narração autobiográfica que Cox muitas vezes sente necessidade de fazer, contribuindo para um certo distanciamento relativamente ao objeto musical. De notar também que WHEAD? tem algumas pérolas cuja não audição é injustificável: No One's Sleeping, Death in the Midsummer, Element e What Happens to People entram diretamente no catálogo de músicas a ter em conta no ano de 2019. WHEAD? tem ainda a vantagem comparativa relativamente a outros trabalhos dos Deerhunter de ser um disco muito mais direto e acessível.



Por esta altura a única inquietação que surge relativamente ao futuro dos Deerhunter é saber se algum dia lançarão um álbum que seja qualquer coisa menos do que magnífico ou imperdível. É que WHEAD? limita-se a confirmar a excelência de uma banda apostada em negar a mediocridade.



Crítica de Filipe Lamelas

Nota: 4 estrelas



Why Hasn't Everything Already Disappeared?

Deerhunter

Indie-rock • Ed. 4AD

€15,90