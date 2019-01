Crítica de Música: Corona - Santa Rita Lifestyle

Corona, Santa Rita Lifestyle

No novo Santa Rita Lifestyle, o conjunto portuense apresenta novos desenvolvimentos sobre a vida da personagem Corona, percorrendo um imaginário constituído por carros, raparigas, drogas e aspetos da vida noturna. O disco é igualmente marcado pela expressividade das letras de Edgar Correia (MC Logos) e pela agilidade do produtor dB.A parceria entre os dois aproxima o hip-hop de sonoridades como o funk, R&B ou soul, em vários temas, intercalados por samples de rádios locais do Norte, alusivos à religião, onde a dupla procura transmitir uma ideia de autenticidade e identidade nacional.A sedutora Perdido na Variante, a ritmada faixa-título e a melódica de Street Ganza do Jardim são os melhores momentos deste álbum que concilia a eficácia das rimas com o apuramento musical, o mais criativo dos Corona.Crítica de Pedro SalgadoNota: 4 estrelasCoronaHip-hop • Ed. Meifumado€5