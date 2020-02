Contar uma boa história é difícil. Narrar uma história simples, sem grandes incidências, episódios marcantes ou personagens carismáticas é uma tarefa ainda mais complicada. A verdade é que todos gostamos de um herói e de um vilão, de um companheiro de luta ou de uma descrição pormenorizada de acontecimentos. Na maioria das vezes, uma "história simples" é pouco mais do que uma estopada, tal como David Lynch fez questão de nos lembrar, em 1999, ao realizar um dos filmes mais chatos da história do cinema. Talvez por isso tenha um certo preconceito quando me aconselham algo que tem o rótulo de "simplicidade".No entanto, às vezes - até porque é bom combatermos os nossos preconceitos -, as coisas simples vão bem. Andy Shauf já tinha descomplicado a ideia de álbum conceptual no anterior The Party (que relata estórias de pessoas que se encontram numa festa), e, agora, com The Neon Skyline, regressa ao básico - não só na narração da estória de uma noite em que dois amigos se encontram para beber um copo, como no próprio som, de base acústica, a oscilar entre as vocalizações dos Kings of Convenience e a instrumentação de Jens Lekman. Pelo meio, há uma relação terminada e uma ex-namorada que regressa à cidade e que, nessa noite, também passa pelo bar. Longe de ser um álbum romântico, é um disco que vive da simplicidade narrativa e da capacidade de promover a identificação do ouvinte com os acontecimentos da noite.The Neon Skyline é, num certo sentido, cinematográfico: é fácil imaginar este enredo transposto para o cinema e vislumbrar a forma como cada uma das personagens interage, no decurso de uma noite de copos normal. Além disso, permite que nos coloquemos na pele de qualquer das personagens, não apenas na do "herói", até porque, aqui, não há propriamente um herói.