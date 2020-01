Batucadeiras, que participam no disco, no tema Batuka, cujo videoclip foi rodado na praia de São Julião, perto da Ericeira. Será que vão pisar o palco do Coliseu de Lisboa com ela, nos seus oito concertos agendados, entre 12 e 23 de janeiro?





Ao editar Madame X, criado em Lisboa e inspirado pelo fado e a morna, que descobriu in loco no exíguo Tejo Bar, em Alfama, com o seu amigo Dino d'Santiago, Madonna desabafou que estava a sentir-se "sozinha e entediada" na cidade, longe dos amigos. Acabou assim a história de amor da rainha da pop com a capital portuguesa, embora não se saiba exatamente se mantém a casa onde vivia, para que o filho adotivo mais velho, o adolescente David Banda, pudesse treinar na equipa de Infantis de futebol do Benfica.Mas afinal como foi a vida de Madonna em Lisboa, desde o verão de 2017? Teve mordomias de estrela, é claro: nos jogos do filho, em relvados sem o glamour do estádio da Luz, era-lhe providenciada – e às filhas, que a acompanhavam, a também adolescente Mercy James e as meninas gémeas, Esther e Stella – sombra exclusiva e material desportivo, como bonés, para se proteger do sol e ficar mais confortável. Contudo, quando em março de 2019, já com o álbum gravado, quis pôr um cavalo a sério num palacete da Quinta Nova da Assunção, em Sintra, para fazer o videoclip de Indian Summer, viu o seu pedido recusado pelo presidente da Câmara, Basílio Horta, que alegou que "há coisas que o dinheiro não paga".Talvez o episódio tenha contribuído para a tal sensação de solidão e tédio de que se queixou. Afinal, ser a rainha da pop não lhe dava direito a tudo... e ficou arreliada.Para trás ficou uma história que começou em 2015, quando os irmãos portugueses Jonathan e Kevin Sampaio, modelos e amigos da cantora, ofereceram a David Banda uma camisola do Benfica, o seu clube de devoção. Fascinado por futebol, e entretanto também fã da seleção portuguesa, em 2016 começou a passear-se em Londres vestido com o equipamento de Portugal, o que motivou o Benfica a contactar o staff de Madonna, abrindo caminho para que o rapaz entrasse na equipa de Infantis.A família – sem Lourdes e Rocco, os filhos mais velhos (e biológicos) da cantora e do ex-marido, Guy Ritchie – chegou a Lisboa a 13 de maio de 2017 e ficou alojada no hotel Ritz. David foi treinar, mas a mãe resolveu passear com as filhas e foi publicando imagens delas no seu Instagram, ora no Oceanário, ora nos Jerónimos, ora no Parque Eduardo VII (com aquela que abre esta notícia).Com Madonna veio também a assistente, fotógrafa, amiga e baby-sitter Shavawn Gordon-Rissman e a produtora e designer Victoria Fernandez, que além de ser sua amiga, conhecia bem Portugal: foi ela que lhe foi mostrando os locais que a cantora ia fotografando para o Instagram – do passeio a cavalo na Comporta à Sinagoga de Lisboa, passando pelo palacete na Lapa que tentou tomar emprestado, "a ver se gostava", para mais tarde comprar e se tornar a sua residência.Entretanto mudou-se mesmo, instalando-se na suite mais luxuosa do Hotel Pestana Palace, no Alto de Santo Amaro, e inscreveu os filhos no Charles Lepierre, o liceu francês perto das Amoreiras, continuando a procurar uma casa definitiva – que possivelmente não encontrou, pelo menos nas condições que desejava: viveu em duas casas apalaçadas de Santos e numa casa feita de dois andares contíguos (e com ampla garagem), em Santa Catarina, perto do miradouro do Adamastor, que ninguém sabe se atualmente mantém. Porém, garantiu em entrevista recente que mantém ligação a Portugal, mas que a sua vida de estrela pop não lhe permite fixar residência: "Ando sempre em viagem, a fazer digressões".Contudo, entre 2017 e 2019 teve tempo de sobra para explorar a cidade, especialmente à noite, bebendo inspiração para o seu novo álbum. Além do Tejo Bar, mais voltado para a música africana, ao vivo, visitou a Casa de Linhares, também em Alfama, para ouvir cantar fado, e jantou (num restaurante secreto) com os músicos Dino d'Santiago, Ricardo Toscano, Tuniko de Goulart e Kimi Djababté, que a seguir atuaram para ela.Pelo meio também passeou em Cascais e Sintra e descobriu ainda, por intermédio do cabo-verdiano Dino d'Santiago, as